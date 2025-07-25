Украинцам назвали курс доллара до конца года: гривня падает, но есть важный нюанс

В Украине до конца года официальный курс доллара может достичь отметки 43,7 грн – это наиболее пессимистическая оценка. Для сравнения, 25 июля официальный курс установлен нра уровне 41,77 грн/долл. В то же время уже фиксируется снижение темпов девальвации гривни.

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Так, в 2024 году девальвация достигла 10%. А в 2025-м этот показатель ожидается на уровне 3%, в 2026 году – 4%, констатировали аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Курс гривни-2025: прогнозы экспертов и правительства

Прогнозы различных институтов относительно курса украинской национальной валюты на текущий год демонстрируют относительное согласие:

Неправительственные экономисты (среднее значение между 8 аналитическими командами)

– среднегодовой курс: 42,1 грн/долл.; – курс до конца 2025 года: 43,2 грн/долл.



Министерство экономики Украины

– среднегодовой курс: 42,4 грн/долл.; – курс до конца 2025 года: 43,7 грн/долл.



Международный валютный фонд (МВФ) – среднегодовой курс: 42,5 грн/долл.



Что будет в 2026 году: возможны сложности

Прогнозы на 2025 год почти не расходятся, но ситуация с 2026-м выглядит сложнее, считает Дмитрий Круковец из KSE Institute. По его словам, давление на гривню могут оказать такие факторы:

Сокращение внешнего финансирования

Большинство внешнего финансирования поступает в 2025 году, поэтому в 2026 году объемы могут резко упасть. Это потенциально ведет к снижению валютных резервов, что уже напрямую может повлиять и не курс.

Ухудшение торгового баланса

Наблюдается рост импорта, в частности военной техники, а вот экспорт не успевает за его темпами. Это создает дополнительные риски для гривни, даже несмотря на снижение мировых цен на нефть, резюмирует экономист.

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