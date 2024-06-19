Украинские добытчики сталкиваются с недобросовестными подходами налоговиков, – Дядюк

Украинские добывающие компании имеют дело с недобросовестными действиями налоговых органов. В частности, в использовании норм по ценовым котировкам Platts. Эти котировки используются для налогообложения рентной платы по добыче полезных ископаемых, но налоговики используют их для определения цены в трансфертном ценообразовании.

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Об этом на XII Международном судебно-правовом форуме сообщил юрист Евгений Дядюк.

"Сомнения трактуют в пользу налогоплательщика" или "сомнения трактуют в пользу налогового органа" – это вопрос, который часто становится предметом судебных разбирательств", – отметил Дядюк на форуме.

По его словам, теперь налоговые органы применяют к налогоплательщикам ответственность за умышленные виновные нарушения, которые на момент совершения не определялись как нарушение в Налоговом кодексе, прямо нарушающее предписания Конституции Украины.

Также Евгений Дядюк обратил внимание на проблему противоречивого поведения налоговых органов.

"Запрет противоречивого поведения и практика ЕСПЧ являются ключевыми факторами в разрешении налоговых споров", – подчеркнул юрист, ссылаясь на ЕСПЧ и активно использующие их решения Верховного Суда.