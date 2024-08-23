Украине нужно решить долговый кризис в 'зеленой' энергетике, чтобы вернуть доверие инвесторов, – Игнатьев

Украина должна вернуть доверие частным инвесторам, чтобы продолжить строительство объектов распределенной генерации. Однако эту задачу усложняют долги.

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Об этом заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation Станислав Игнатьев.

Он также отметил, что уровень расчета перед производителями по "зеленому" тарифу сейчас составляет 71 – 73%.

Постепенно покрываются долги прошлогодние. Но проблема в том, что для инвестора очень важна стоимость денег, которые он инвестировал в распределенную генерацию. Если возвращаются деньги 2021, 2022, 2023 годов, то, учитывая курс к иностранным валютам (в частности, к евро, в котором устанавливается "зеленый" тариф), стоимость этих денег существенно падает", – объяснил Игнатьев.

По его словам, такая ситуация создает кризис недоверия инвесторов к Украине из-за того, что государство не выполняет свои обязательства по стопроцентной оплате отпущенной в сеть электроэнергии.

"Мы видим, что сейчас активно не строятся большие солнечные электростанции. И первая причина – это как раз кризис неплатежей", – добавил эксперт. Он назвал решение долгового кризиса одной из первоочередных задач в энергетике.

Напомним, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в возобновляемую энергетику уже составил около 16 млрд грн. Он возник из-за недоплат со стороны компании "Энергоатом". Еще 28,9 млрд грн долга перед инвесторами в ВИЭ имеет "Укрэнерго" из-за дефицитного тарифа на передачу электроэнергии – он мешает компании полностью рассчитаться за увеличение доли электроэнергии по ВИЭ.