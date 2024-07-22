Украине нужна новая волна строительства 'зеленой' энергетики, – Герус

Украина нуждается в новой волне стремительного строительства мощностей возобновляемой энергетики, как это происходило несколько лет назад, заявил председатель Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Верховной Рады Андрей Герус.

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Несколько лет назад у нас зеленая энергетика бурно развивалась. Было огромное строительство разных объектов. Сейчас нет таких стимулов, как зеленый тариф. Сейчас мы ищем (новые – ред.) механизмы. Нам нужна новая волна развития", – сказал Герус на заседании Комитета.

Он отметил, что новая волна развития без действия "зеленого" тарифа требует дополнительных шагов от государства для стимулирования строительства новых энергетических мощностей. По его словам, сейчас нарабатываются законопроекты, которые должны предоставить дополнительные возможности для инвесторов. В частности, по предварительному бронированию мощностей (технических условий) для строительства нового зеленого поколения.

Герус рассказал, что в этом году должны заработать первые "зеленые" аукционы на привлечение инвестиций в сектор возобновляемой энергетики.

"Надеюсь, что до этого года они все-таки будут", – сказал Герус.

Как сообщалось, по мнению ЕБРР, планируемый старт "зеленых аукционов" на привлечение новых инвестиций в направление зеленой энергетики в Украине может иметь сомнительную эффективность в условиях наличия значительных долгов ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную в Украине электроэнергию из возобновляемых источников.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго". . В то же время, пока идет война, страна может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.