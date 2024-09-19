Украина выполнила условие для помощи от МВФ: сколько денег получим

Народные депутаты поддержали запуск реформы Счетной палаты в Украине. Она, в частности, предполагает уменьшение количества членов Палаты, расширение некоторых ее полномочий и усиление ее финансовой независимости.

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Об этом заявил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Он сообщил, что за законопроект №10044-д в первом чтении проголосовали 246 нардепов.

Нардеп напомнил, что реформа Счетной палаты является одним из требований получения финансовой помощи от Международного валютного фонда. "Это требование МВФ. И США, где мы, кстати, все 2 закона на этой неделе проголосовали", – отметил Железняк.

Ранее на этой неделе комитет ВР по вопросам бюджета рекомендовал законопроект до принятия парламентом. Председатель комитета Роксолана Пидласа ("Слуга народа") объяснила особенности этого законопроекта:

уменьшение количества членов Счетной палаты с 13 до 11 (на данный момент заполнены 5 должностей, остальные – вакантные);

введение конкурса с преимущественным правом голоса международных экспертов для отбора новых членов Палаты;

расширение полномочий Палаты на аудит средств местных бюджетов, государственных и внебюджетных фондов (например, Пенсионного фонда);

создание четких парламентских процедур, в которых профильные комитеты Совета обязаны рассматривать отчеты Счетной палаты и мониторить выполнение рекомендаций РП;

устанавливается, что РП в своей деятельности должна соответствовать правилам Международной организации высших органов аудита (INTOSAI) и использует систему профессиональных документов INTOSAI;

усиливается финансовая независимость Палаты (путем установления зарплат в законе, создания должностей независимых аудиторов, а также особой процедуры учета бюджетного запроса РП – так же, как для судебной ветви власти).

Реформа Счетной палаты в этом году в фокусе всех международных партнеров. Принятие законопроекта – одно из двух условий США для предоставления прямой бюджетной помощи ($500 млн после I чтения и еще $1 млрд после второго), а также принятие законопроекта очень вероятно станет структурным маяком МВФ после пятого пересмотра только что завершившейся программы", – написала Пидласа.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в сентябре правительство Украины и Международный валютный фонд согласовали выделение нового макрофинансового транша в размере 1,1 млрд долларов в рамках Механизма расширенного кредитования (EFF). Для этого Украина должна выполнить ряд условий, в частности провести аудит Национального антикоррупционного бюро и восстановить наблюдательный совет "Укрэнерго".

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