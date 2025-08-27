Украина теряет экспорт руды из-за тарифов и кадровых проблем

Экспорт железной руды из Украины в январе–июле 2025 года сократился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 19,1 млн тонн.

Видео дня

Об этом свидетельствуют расчеты GMK Center на основе данных Государственной таможенной службы.

Выручка от экспорта руды в июле снизилась на 2,4% – до $190,9 млн, а за семь месяцев года – на 20,3%, до $1,46 млрд.

В отрасли указывают на несколько причин спада: высокие тарифы на железнодорожные перевозки, нестабильность в работе "Укрзалізниці", а также нехватка квалифицированных кадров, что влияет на объемы добычи и экспортную активность.