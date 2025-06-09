Украина не готова к введению экопошлины СВАМ, и должна требовать отсрочку у ЕС, – Забловский

До полноценного запуска экологической пошлины CBAM осталось чуть меньше года, но этого срока вполне достаточно для нахождения компромиссного решения с Еврокомиссией по смягчению применения этого механизма к украинскому экспорту.

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Об этом рассказал руководитель Секретариата Совета предпринимателей при Кабинете Министров Андрей Забловский.

"Украина должна требовать отсрочки действия механизма CBAM минимум на период действия военного положения и несколько лет после его завершения, или же до момента полного членства в ЕС. Большинство экспертов в качестве возможного ключевого аргумента на переговорах с ЕК апеллируют к ст. 30.7 Регламента CBAM, содержащей положение о форс-мажоре для стран, пострадавших от непредсказуемых, исключительных и неспровоцированных событий, наносящих серьезный ущерб их экономической и промышленной инфраструктуре. Полномасштабная агрессия РФ против Украины и ее последствия вполне подходит под критерии непредсказуемого события со значительным ущербом", – отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сейчас Украина объективно не полностью готова к внедрению CBAM, поэтому необходимо активизировать наш переговорный трек с ЕС по этому вопросу. Ведь даже ЕС в текущих условиях вынужден был прибегать к определенной модификации этого налога.

Эксперт также привел цифры, согласно которым потенциальные потери украинского экспорта за 2026-2030 гг. из-за внедрения CBAM составят $4,7 млрд, а потери инвестиций за тот же период – $2,7 млрд. Также наше государство может потерять к 2030 году 6,4% от ВВП, а сокращение количества рабочих мест – более 116 тыс. позиций.

"Эксперты считают, что среди всех экспортно-ориентированных отраслей украинской экономики больше всего от внедрения CBAM пострадает металлургический сектор, который по итогам 2024 года экспортировал в ЕС продукцию на $3,3 млрд. По оценкам GMK Center, общие потенциальные экспортные потери для украинской металлургии в 2030 году могут составить $1,6 млрд", – напомнил Забловский.

Сейчас переговорный процесс с ЕС продолжается, но результатов пока нет. Поэтому бизнес и эксперты призывают украинское правительство значительно ускорить и активизировать переговоры по отсрочке CBAM, учитывая существующие временные рамки для Украины, резюмировал он.

Напомним, издание Politico заявило, что Европа одной рукой помогает Украине с финансированием, а другой – вводит углеродную пошлину CBAM, из-за которой Украина будет ежегодно терять 1,4 млрд евро. Но этих убытков можно избежать, если начать переговоры с ЕС и получить льготы, в частности – отсрочку введения этой пошлины для украинских производителей на период войны.