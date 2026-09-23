Украина может потерять до 10 млрд долларов экспортной выручки из-за сокращения экспорта, – Высоцкий

В годовом исчислении украинский экспорт может сократиться на 30 миллионов тонн, что может означать потерю до 10 миллиардов долларов экспортной выручки. Такую оценку озвучил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

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По его словам, в краткосрочной перспективе аграрный сектор обладает запасом устойчивости, поэтому критической остановки пока не ожидается.

Заявление прозвучало в ходе закрытой executive-сессии "Антикризисные протоколы и логистическая дипломатия", которую 22 сентября провели Школа городов и общин и Киевская школа государственного управления имени Сергея Нижного.

К беседе также присоединились председатель Киевской ОГА Тимур Ткаченко, член правления АО "Укрзализныця" Владимир Иващенко, генеральный директор "ЭКО Маркет" Кристина Ковтун, советник министра экономики и окружающей среды Украины Андрей Телюпа и генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев. Модератором мероприятия выступила руководительница Школы городов и общин Ольга Бабий.

Первый заместитель министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Сергей Деркач заявил, что повреждение или временная блокировка одного маршрута не должна приводить к остановке перевозок.

"Государство и бизнес должны заранее понимать сценарии переключения грузопотоков: какие существуют альтернативные маршруты, какой дополнительный объем они могут принять, кто принимает решения и как бизнес получает оперативную информацию", – отметил Сергей Деркач.

Представитель Украины при Европейском Союзе Тарас Качка среди необходимых решений назвал согласование украинских таможенных и контрольных процедур с правилами ЕС, развитие пограничной инфраструктуры и более полное использование имеющихся транспортных мощностей.

Тимур Ткаченко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Киевской области было повреждено или разрушено более тысячи предприятий. Андрей Телюпа отметил, что максимальный размер компенсации для предприятий в прифронтовых регионах увеличен с 10 до 30 миллионов гривен.

Участники предложили создать постоянный канал коммуникации между государством и бизнесом, определить лиц, ответственных за принятие решений в первые часы кризиса, и составить карту альтернативных маршрутов, складов и поставщиков.