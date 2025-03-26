Украина имеет потенциал для привлечения инвестиций в промышленность, но необходимы гарантии безопасности – CCO Метинвесту

Украинская сталь уже стала основным материалом для оборонных и фортификационных конструкций, но в будущем она будет играть еще более важную роль, поскольку станет основой для послевоенного восстановления. В то же время для этого нужны инвестиции в промышленность: для их привлечения должны быть предоставлены гарантии безопасности.

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Об этом рассказал коммерческий директор "Метинвеста" Дмитрий Николаенко большому интервью для проекта FAQ talks.

"Большинство оборонных и фортификационных конструкций, в частности, блиндажи, командные центры, госпитали, изготовленные из нашей стали, в частности производства "Запорожстали" и "Каметстали". Но и потенциал рынка Украины для послевоенного восстановления велик. Украина как развитая экономика может потреблять от 300 до 600 кг стали на душу населения – это зависит от темпов восстановления инфраструктуры и жилья", – уточнил Николаенко.

По его словам, стальное производство может быть привлекательным для восстановления, но сейчас в Украине производится ограниченное количество продукции, в частности балок, швеллеров и толстого листа. Также перспективны технологии производства полых профилей, которые быстрее и гибче для различных архитектурных форм. Однако для этого нужно развивать заводы, которые будут производить металлоконструкции, и понимать: нас ждет конкуренция с иностранными производителями, уже поставляющими сталь в Украину из Турции, Европы и Китая.

"Основной спрос будет на сталь в строительстве, но важными отраслями будет промышленное производство – автомобили, белая и желтая техника и машины. Однако для привлечения инвестиций требуется стабильность и гарантии безопасности. Инвесторы ищут гарантии для возобновления производства в Украине", – подчеркнул Николаенко.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова разработала концепцию обновления страны "Стальная мечта". Она подразумевает готовые проекты на основе prefab-решений – предварительно изготовленных стальных элементов сооружений. Проекты обновленных жилых кварталов уже разработали для Мариуполя и Бахмута, а также переговоры и работа по адаптации ведутся еще с целым рядом пострадавших громад.