Украина экспортировала морским коридором уже более 18 млн тонн грузов – АМПУ

Через Черноморский коридор, организованный Украиной, с начала его функционирования в августе 2023 года экспортировано уже 18 млн. тонн грузов в 32 страны мира. Из них 12,7 млн. тонн, то есть две трети, составляет агропродукция.

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Об этом сообщил глава ГП "Администрация морских портов" Юрий Литвин.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что в декабре 2023 года украинские порты экспортировали больше сельскохозяйственной продукции, чем когда-либо с начала вторжения России. Эти результаты также значительно превысили месячные объемы, достигнутые при реализации черноморской зерновой инициативы при посредничестве ООН и Турции, когда корабли подвергались российским проверкам.

Напомним, ранее первый вице-премьер-министр – министерша экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что в 2024 году ожидается рост экспорта товаров и услуг из Украины на 9%, а также запуск морского страхования со стороны государства, благодаря которому ставки фрахта значительно снизятся. Пока же ситуация со страхованием всех категорий грузов остается сложной, из-за чего объемы экспорта растут не так значительно.