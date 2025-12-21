Цепь долгов разрушает энергорынок и отпугивает инвесторов – эксперт

Системные долги на рынке электроэнергии стали следствием неэффективного государственного управления и хронической недоинвестированности отрасли, которая накапливалась десятилетиями. Об этом заявил директор информационно-аналитического GMK центра, председатель Комитета устойчивого развития Европейской Бизнес Ассоциации Станислав Зинченко.

По его словам, даже до полномасштабной войны энергетический рынок в Украине не работал должным образом, а нынешняя модель лишь усугубила долговой кризис.

"Рынок нужно было создавать энергетический, но мы видим, что рынок не работает, и он и без войны не работал так, как нужно было работать. Главный игрок энергорынка – государство", – отметил Зинченко.

Он подчеркнул, что доминирование государства как ключевого игрока приводит к медленному принятию решений и управленческой неэффективности, что непосредственно отражается на финансовом состоянии отрасли.

"У государства нет гибкости, решения не принимаются быстро, оно не может реагировать на ситуацию. Мало того, извините, но есть коррупционные скандалы", – сказал эксперт.

По словам Зинченко, сочетание управленческой неэффективности и многолетней недоинвестированности привело к накоплению долгов по всей цепочке рынка.

"Это государство, которое является неэффективным игроком и недоинвестированность, накопленная за последние 30 лет, это приводит к тому, что энергетика постоянно латает дыры. То есть, долги тянутся цепочкой от потребителей к поставщикам, от поставщиков к операторам, сетей, от них к генерациям", – пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что такая долговая модель делает развитие энергетики и промышленности практически невозможным без внешней поддержки и внутренних изменений.

"Сейчас мы можем сказать только одно – без поддержки международных партнеров с одной стороны, и без внутренних реформ в энергетиках, перспектив украинской энергетики и промышленности нет", – подчеркнул Зинченко.

По его мнению, долговой кризис напрямую связан с отсутствием инвестиций в генерацию и сети, что создает риски для послевоенного восстановления страны.

"Для восстановления Украины нужна будет доступная, дешевая электроэнергия. То есть, инвестиции в энергетические мощности", – отметил он.

В то же время Зинченко считает, что преодоление долгового кризиса невозможно без уменьшения роли государства на рынке.

"Для этого нам нужны международные партнеры и как можно меньше государственного вмешательства и государственного управления и государственных компаний. Это моя субъективная точка зрения", – подытожил эксперт.

Напомним, по словам директора Центра исследований энергетики Александр Харченко, общая сумма долгов в украинской энергетике составляет более 300 миллиардов гривен, из которых около 140 миллиардов приходится на электроэнергетику.