Ценовые ограничения на рынке электроэнергии блокируют возможности импорта – народный депутат

Текущие прайс-кепы на рынке электроэнергии Украины препятствуют импорту и угрожают энергетической безопасности страны.

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Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб во время заседания Комитета по энергетике Верховной Рады.

По ее словам, ценовые ограничения делают украинский рынок менее привлекательным для импортеров электроэнергии. Это приводит к недостаточному использованию доступных возможностей импорта, что может вызвать дефицит электроэнергии в стране.

"Именно установленные прайс-кепы мешают сейчас импортерам заходить к нам на рынок", – пояснила Гриб.

Депутат также призвала к пересмотру ценовой политики на рынке электроэнергии.

Напомним, что на заседании 4 декабря Регулятор начал процедуру пересмотра граничных цен на энергорынке, но окончательное решение пока не было принято. Члены энергетического Комитета Совета и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения, поскольку они являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.