Текущий уровень ценовых ограничений на энергорынке не может покрыть спрос на ток, – юрист

Из-за действующих ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) Украина вынуждена пользоваться аварийной помощью вместо импорта электричества.

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Об этом написал глава комитета по энергетическому праву Национальной ассоциации адвокатов Украины Александр Трохимец.

Он обратил внимание, что в последние три дня Украина пользуется аварийной помощью из Европы для поддержки работы энергосистемы. В понедельник ее объем составлял 2 тыс. МВт-ч, во вторник – рекордные 3,9 тыс. МВт-ч, а в среду – 1,8 тыс. МВт-ч.

"За всю эту помощь платит системный оператор "Укрэнерго". Следует добавить, что использование аварийной помощи стоит больше, чем коммерческий импорт электроэнергии", - написал Трохимец.

По его словам, это происходит из-за установленного в Украине низкого уровня прайс-кепов. В качестве примера он привел соседнюю Словакию, где электроэнергия стоит больше, чем установленный в Украине уровень ограничений.

Трохимец подчеркнул, что в украинской энергосистеме сейчас дефицит и страна нуждается в импорте электроэнергии.

"Мы приходим к выводу, который обсуждали два месяца назад – рынок искусственными ограничениями не вылечить. Уровень прайс-кепов недостаточен для покрытия спроса", – подытожил он.

Напомним, 27 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, установила новые граничные цены на рынке "на сутки вперед", а также внутрисуточном и балансирующем рынке.