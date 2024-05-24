Тариф на свет занижен вдвое, любое повышение позволит получить деньги на ремонты, – Трофимец

Любое повышение тарифа на электроэнергию для населения поможет привлечь средства в восстановление поврежденной энергосистемы, потому что сейчас люди платят за электроэнергию вдвое меньше, чем должны.

Об этом заявил вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

"Любое увеличение, оно уменьшает дефицит денег на рынке электрической энергии, а уменьшение дефицита, конечно, если средства будут появляться, то они будут направлены, в том числе, на восстановление", – сказал он.

Трофимец пояснил, что сейчас тариф для населения, по меньшей мере, вдвое меньше, чем реально должны платить потребители.

Он добавил, что текущий тариф на электроэнергию, по сути, покрывает только стоимость передачи и транспортировки, а еще есть сама стоимость производства электроэнергии и бухгалтерские услуги.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что благодаря просмотру тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей украинская энергосистема получила 3 ГВт мощностей.