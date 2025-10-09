Страны ЕС бьют тревогу: новый план ВОЗ по табаку может обернуться экономическим шоком

Новые рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с курением вызвали значительный резонанс в странах Европейского Союза. Вместо ожидаемой поддержки инициативы, документ спровоцировал волну критики – от фермерских союзов до бизнес-ассоциаций.Европейские страны опасаются, что предложенные ВОЗ шаги могут нанести существенный удар по легальному рынку табака, государственным бюджетам и занятости, не дав при этом ожидаемого эффекта в сфере общественного здоровья.

Как сообщает РБК-Украина, новый документ ВОЗ содержит ряд инициатив, которые предусматривают радикальные ограничения на продажу сигарет, сокращение количества торговых точек и даже полный запрет сигарет с фильтрами. В странах ЕС это уже вызвало публичную дискуссию о последствиях таких решений для экономики, фермерства и малого бизнеса.

Суть новых предложений ВОЗ

Среди ключевых предложений ВОЗ – введение новых возрастных ограничений на покупку табачных изделий, сокращение количества магазинов с лицензией на продажу сигарет, а также полный запрет сигарет с фильтрами. Организация аргументирует это тем, что пластиковые фильтры загрязняют окружающую среду, а ухудшение вкуса сигарет после их извлечения якобы снизит привлекательность продукта для курильщиков.

Еще одно направление, это прекращение государственной поддержки фермеров, которые выращивают табак. ВОЗ предлагает перепрофилировать их на производство пищевых продуктов, не скрывая своей стратегической цели - полное прекращение выращивания табака в Европе. Инициатива может стать частью очередного обновления Директивы ЕС о табачных изделиях (TED 3), если она будет поддержана на Конференции сторон Рамочной конвенции ВОЗ (COP11), запланированной на ноябрь 2025 года.

Экономическая критика: позиция Италии, Испании и Польши

Итальянская федерация табачных производителей (FIT) назвала документ ВОЗ "идеологическим планом под прикрытием заботы о здоровье". В Италии табачная отрасль обеспечивает более 100 тысяч рабочих мест - от фермеров до продавцов и ежегодно приносит 15,2 млрд евро налоговых поступлений. Представители FIT предостерегают: сокращение легального рынка только укрепит позиции организованной преступности, которая уже зарабатывает более миллиарда евро ежегодно на нелегальной торговле сигаретами.

Польша выражает аналогичные опасения

По данным Польской торговой палаты, около 77 тысяч магазинов и киосков в стране реализуют табачные изделия, обеспечивая работой тысячи людей, особенно в сельской местности.

"Рекомендации ВОЗ станут ударом по малому и среднему бизнесу, будут означать закрытие семейных магазинов, потерю тысяч рабочих мест и снижение конкурентоспособности национальной торговли", - заявил президент Палаты Мацей Пташинский.

В Испании, втором по масштабам производителе табака в ЕС, особенно обеспокоены возможными социальными последствиями. В регионах, таких как Касерес, фермерские кооперативы и перерабатывающие предприятия зависят от выращивания табака, и любые резкие ограничения могут оставить тысячи семей без стабильного заработка.

Теневой рынок: аргумент против радикальных ограничений

Одним из ключевых аргументов критиков ВОЗ является риск роста нелегальной торговли табачными изделиями. Согласно последним исследованиям, в 2024 году потребление нелегальных сигарет в ЕС достигло 38,9 млрд единиц, что составляет 9,2% общего объема. Из-за этого государственные бюджеты теряют более 14,9 млрд евро налогов ежегодно.

В Украине ситуация не лучше

Данные исследования Kantar за июль 2025 года свидетельствуют: 15,4% рынка сигарет находится в тени (против 14,1% в начале года).

Еще более показателен уровень нелегального оборота электронных сигарет - 93,6%. В итоге, по оценкам экспертов, госбюджет Украины ежегодно недополучает более 30 млрд грн из-за неуплаты налогов.

Таким образом, по мнению представителей отрасли, усиление регуляторных ограничений без комплексной фискальной стратегии будет лишь стимулировать контрабанду и черный рынок, подрывая легальный бизнес и налоговую стабильность.

Прецедент Новой Зеландии

Среди самых обсуждаемых пунктов рекомендаций ВОЗ – возрастной запрет на покупку сигарет для людей, рожденных после определенного года. Подобная инициатива была принята в Новой Зеландии в 2022 году: закон предусматривал, что лица, рожденные после 2009 года, не будут иметь права покупать сигареты в течение всей жизни. Однако еще до вступления в силу правительство отказалось от этой модели из-за рисков сокращения налоговых поступлений и роста нелегальной торговли.

Эксперты отмечают, что даже в странах с высоким уровнем государственного контроля "тотальные запреты" показали ограниченную эффективность. Ключевым фактором в снижении уровня курения остаются образовательные программы, профилактика, медицинское сопровождение и развитие альтернатив с более низким риском, а не только запретительная политика.

Политический контекст: ВОЗ и российский фактор

Отдельное беспокойство вызывает политическое измерение деятельности ВОЗ, которое все чаще становится предметом критики со стороны государств-членов, в частности, в Украине призывают пересмотреть сотрудничество с организацией из-за недавнего визита ее регионального директора Ганса Клюге в Москву, где он встретился с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Этот шаг вызвал волну критики, ведь ВОЗ продолжает поддерживать рабочие контакты с российскими структурами, несмотря на агрессию РФ против Украины и многочисленные обращения международного сообщества о разрыве таких связей. Украинские специалисты отмечают: организация, которая декларирует принципы гуманизма, не может игнорировать военные преступления, одновременно предлагая "этические стандарты" для мировой системы здравоохранения.

Итог

Новые инициативы ВОЗ направлены на уменьшение вреда от табака, однако их реализация без экономического анализа и учета локального контекста может привести к обратному эффекту.

Для стран ЕС это – риск потери рабочих мест, рост теневого рынка и сокращение налоговых поступлений.

Для Украины – дополнительный вызов на фоне и без того значительных потерь бюджета от нелегальной торговли.

А для самой ВОЗ – очередное испытание доверия и необходимость доказать, что глобальная борьба за здоровье не может быть оторвана от экономической реальности и политической ответственности.