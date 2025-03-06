'Стало еще дороже': украинцы не заметили обещанного 'удешевления' лекарств в аптеках

С 1 марта в Украине вступили в силу новые правила регулирования фармрынка и цены на 100 популярнейших лекарственных средств должны были снизиться на 30%. Однако, как свидетельствуют десятки отзывов украинцев, реального удешевления лекарств они не увидели. Напротив, граждане массово заявляют, что многие препараты существенно подорожали.

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Член совета директоров фармацевтической компании "Дарница" Екатерина Загорий дала развернутое интервью, в котором объяснила, как именно фармпроизводители снижали цены на препараты из списка ТОП 100. Она сравнила переговоры с властями с "переговорами у Трампа" и заявила, что для компании этот процесс был вынужден.

"В списке есть топ пять препаратов, с которыми мы стреляем себе в ногу. Ситуация была как на переговорах в Трампа – либо там на месте, либо никогда. Других возможностей провести переговоры, переговорить не было. Президент сказал: на 100 самых популярных препаратов минус 30%", – заявила Загорий.

Несмотря на заявления представительницы фармгиганта, украинцы активно выражают возмущение и заявляют, что не почувствовали никакого снижения стоимости лекарства, а заметили тенденцию исчезновения отдельных препаратов. В комментариях под интервью Загорий люди пишут, что цены действительно необходимые препараты наоборот выросли, а удешевление коснулось преимущественно сомнительных лекарств без доказанной эффективности.

"Интересная ситуация, то лекарство, которое в остатке в аптеке подорожало, а много внезапно исчезло, хотя всегда было - для чего пиар, так же как с национальным кэшбеком - уже два месяца не считают, то как нет денег, то молчите, а то ложь бежит и правде негде втиснуться.

"Вчера был в аптеке, вообще-то стало еще дороже! Где они снизились?", – поделился читатель.

"Потом лекарство исчезнет с полочек и станет дефицитом. Проходили такое с горючим в 2022 году, но жизнь ничему не учит", - заметил один из пользователей.

"Только вчера была в аптеке! Цены не только снизились, они еще и поднялись на 20 грн! Где скидка?!", - возмутилась одна из комментаторов.

Итак, из комментариев украинцев можно заключить, что вместо обещанного удешевления люди получили исчезновение лекарств и повышение цен на другие препараты. Производители, которые должны сделать медикаменты более доступными, похоже, просто использовали ситуацию для собственного пиара. Но стать "героями", как видим, не удалось – украинцы прекрасно видят, что происходит на самом деле.