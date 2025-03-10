'Стальной фронт' развернул производство защитных экранов для американских БТР M113 и их аналогов

"Метинвест" в рамках "Стального фронта" Рината Ахметова начал производство специальных стальных экранов для бронетранспортеров. Это позволит значительно уменьшить угрозу со стороны вражеских дронов-камикадзе. В настоящее время уже изготовлено 14 таких экранов (подходящих на технику моделей М113, FV435 и YPR-).

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Защитные экраны устанавливаются на верхнюю часть бронетранспортера и создают дистанционный барьер перед корпусом машины. При ударе об такую конструкцию заряд дрона-камикадзе либо не детонирует, либо взрывается на безопасном расстоянии, не нанося критических повреждений машине и экипажу. Подобные конструкции производства "Метинвеста" уже успешно используются на танках Abrams, Bradley и Leopard.

Бронетранспортер M113 является одной из наиболее распространённых и проверенных боевых машин в мире. Разработанный в США в 1960-х годах, он активно используется в более чем 50 странах. В Украину M113 поступили благодаря международным партнерам, в том числе США, Литве, Дании и Испании.

Основное преимущество M113 – его высокая мобильность и простота в обслуживании. Благодаря алюминиевому корпусу машина значительно легче большинства бронетранспортеров, что позволяет ей быстро маневрировать даже на сложном рельефе. Однако именно эта легкость является и его уязвимостью: базовая броня M113 не способна выдержать удары современных боеприпасов, в частности дронов-камикадзе, ставших одной из самых больших угроз на поле боя.

Мы уже изготовили сотни подобных экранов для техники сил обороны Украины. Они показывают себя лучшим образом, спасая танки и бронетранспортеры. А главное – жизнь экипажа. Поэтому мы постоянно расширяем производство: сейчас мы создаем защиту для десятков разных моделей техники", – объясняет Александр Мироненко, операционный директор "Метинвеста".

FPV-дроны в современной войне стали одним из самых опасных инструментов в поле боя. Они способны поражать движущиеся цели с высокой точностью, часто обходя традиционные системы ПВО. Особенно уязвимой к атакам с воздуха легкобронированная техника, такая как M113. Вражеские дроны-камикадзе часто атакуют из верхней полусферы, где броня большинства машин тончайшая. Даже небольшой заряд может нанести критические повреждения экипажу и вывести технику из строя.

"Стальной фронт" передает защитные экраны в военные подразделения, которые используют M113 на передовой. Параллельно команда работает над улучшением конструкции, тестируя различные материалы и формы экранов, чтобы добиться максимальной эффективности.

Напомним, "Стальной фронт" – это инициатива бизнесов Рината Ахметова, направленная на помощь Силам Обороны.