США могут построить в Украине инфраструктуру для импорта газа: что заявили в Минэнерго США

Представители Министерства энергетики США считают вероятными значительные поставки американского сжиженного газа (LNG) в Украину. Также в ведомстве считают перспективным вариант создания в Украине инфраструктуры для его импорта.

"Возможность значительных объемов поставок, если они потребуются Украине, является очень вероятной и вполне реальной", – цитирует Интерфакс старшего советника министра энергетики США Энди Репп на встрече с журналистами в Киеве. Он подчеркнул, что США уже являются крупнейшим экспортером LNG в мире, а до конца десятилетия могут удвоить нынешние экспортные мощности.

Репп также отметил, что создание мощностей по регазификации требует меньше времени и инвестиций, чем развитие инфраструктуры для сжижения газа, поэтому такой вариант он назвал хорошей возможностью для Украины.

Кроме импорта LNG, в Минэнерго США видят перспективу и в развитии собственной газодобычи, учитывая значительные запасы газа и крупнейшие в Европе подземные хранилища, что может усилить роль Украины не только для внутреннего рынка, но и для Центральной и Западной Европы.

"Мы работаем над запуском вертикального газового коридора, который позволит поставлять энергию с юга в украинскую энергосистему не только для внутреннего потребления, но и с учетом роли Украины в энергетической архитектуре Европы", – добавил специальный посланник по вопросам энергетической интеграции министерства энергетики США Джошуа Вольц.

Представители американского минэнерго также отметили, что видят будущее Украины как одного из ключевых центров европейской энергетической инфраструктуры, в частности в сфере передачи и генерации энергии.

