США хотят ввести санкции против чиновников ЕС: в чем причина

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения санкций против должностных лиц Европейского Союза или государств-членов, ответственных за внедрение исторического Закона о цифровых услугах. Это связано с жалобами Штатов на то, что закон цензурирует американцев и увеличивает расходы американских технологических компаний.

Сейчас чиновники Государственного департамента еще не приняли окончательного решения о введении карательных мер, которые, вероятно, будут предусматривать визовые ограничения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

"Такой шаг был бы беспрецедентным действием, которое бы усилило борьбу администрации Трампа против того, что она считает попыткой Европы подавить консервативные голоса", – сказано в материале.

Пока неизвестно, против каких именно чиновников ЕС или стран-членов Евросоюза будут направлены эти меры, но, по информации источников, на прошлой неделе американские чиновники провели внутренние совещания по этому вопросу.

Спикер Госдепартамента не подтвердил и не опроверг информацию Reuters.

"Мы с большим беспокойством следим за усилением цензуры в Европе, но пока не имеем дополнительной информации, которую можем предоставить", – говорится и электронном письме.

Представитель Еврокомиссии отказался комментировать потенциальные санкции, но назвал заявления США о цензуре "абсолютно безосновательными".

"Свобода слова является основополагающим правом в ЕС. Она лежит в основе Закона о цифровых технологиях (DSA). Она устанавливает правила для онлайн-посредников по борьбе с незаконным контентом, одновременно защищая свободу слова и информации в Интернете", – отметил он.

Ранее агентство Reuters сообщало, что администрация Трампа поручила американским дипломатам в Европе начать лоббистскую кампанию для формирования оппозиции к Закону о цифровых услугах с целью внесения в него изменений или полной его отмены.

Что предусматривает закон и почему США против

Закон ЕС о цифровых услугах (DSA) имеет целью сделать онлайн-среду более безопасной, частично путем побуждения технологических гигантов к более активной борьбе с незаконным контентом, включая язык ненависти и материалы о сексуальном насилии над детьми.

Вашингтон заявил, что ЕС принимает "неоправданные" ограничения свободы слова в своих усилиях по борьбе с языком ненависти, дезинформацией и ложной информацией, и что DSA еще больше усиливает эти ограничения.

В директиве от начала августа государственный секретарь Марко Рубио приказал американским дипломатам регулярно взаимодействовать с правительствами ЕС и органами власти, занимающимися цифровыми услугами, чтобы выразить обеспокоенность США относительно DSA и финансовых убытков для американских компаний.

Высокопоставленные американские чиновники, включая вице-президента Джей Ди Вэнса, неоднократно критиковали европейских чиновников и правила, обвиняя их в "цензурировании" американцев, что в ЕС отвергают.

В феврале на конференции, которая обычно известна проявлениями трансатлантического единства, Вэнс шокировал европейских лидеров, обвинив их в цензурировании выступлений таких групп, как немецкая праворадикальная партия AfD, и отступлении от демократии.

Американские социальные сети, такие как Facebook и Instagram, принадлежащие Meta Platforms, тоже заявили, что DSA является цензурой их платформ.

