Списание вагонов по возрасту это российская модель: бизнес призвал правительство отказаться от 'эйджизма'

Норма о предельном сроке эксплуатации грузовых вагонов, которая содержится в приказе Министерства инфраструктуры №647, была заимствована из российской практики. В Украине такая модель грозит дефицитом подвижного состава и ростом логистических издержек для украинской экономики.

Об этом заявил президент объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков в ходе пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина", посвященной проблеме списания вагонов по возрасту.

По словам Каленкова, приказ №647 был принят в ноябре 2021 года, и полностью списан с российской модели.

"Это было использовано только в одной стране, российской федерации, для поддержки "Уралвагонзавода", который производит не только вагоны, но и танки", – пояснил Каленков.

Он подчеркнул, что в большинстве развитых стран решение о дальнейшей эксплуатации вагонов принимается на основе их технического состояния, а не календарного возраста.

"Единственный, кто выиграет от смещения фокуса с качества вагона на формальный срок эксплуатации – это те, кто заинтересован в списании вагонов, которые еще пригодны к работе. Это либо производители, либо те, кто уже обновил вагонный парк", – отметил он.

Каленков подчеркнул, что расходы на обновление вагонного парка в любом случае будут переложены на грузоотправителей, а в конечном итоге – на конечных потребителей, из-за роста стоимости продукции и логистики.

Он также напомнил, что действие нормы о предельном сроке эксплуатации сейчас приостановлено на период военного положения, но после его завершения проблема может резко обостриться.

По оценкам "Укрзалізниці", после возобновления действия нормы придется списать до 68 тысяч вагонов, из которых около 28 тысяч – это вагоны рабочего парка, которые могут еще минимум пять лет работать после технических проверок и ремонтов.

"Мы будем иметь дефицит вагонов. Мы оцениваем его минимум в 24–25 тысяч вагонов до 2031 года", – заявил Каленков.

Он отметил, что в условиях войны украинские предприятия работают в режиме выживания, испытывают миллиардные убытки и не имеют возможности инвестировать в массовое обновление вагонного парка.

Отдельно Каленков обратил внимание на будущую потребность в увеличении перевозок после завершения войны и начала восстановления Украины. По его словам, именно железная дорога будет оставаться основой внутренней логистики страны, ведь более 60% грузов в Украине традиционно перевозятся железнодорожным транспортом.

По его мнению, Украине следует перейти к модели, которая действует в странах ЕС, Канаде и США, где главным критерием является техническое состояние каждого вагона и прозрачная система диагностики и контроля.

"Я хотел бы, чтобы сейчас начала действовать нормальная процедура верификации каждого вагона по его качеству, а не по возрасту", – подытожил Каленков.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация также обратилась в Министерство развития с призывом изменить правила ремонта грузовых вагонов и пересмотреть подход к их списанию по возрасту. Бизнес настаивает, что ключевым критерием должно быть техническое состояние вагонов, а не формальный срок эксплуатации.