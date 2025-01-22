Совместные предприятия Украины и ЕС объединят экономики и позволят увеличить производство – The Economist

Несмотря на невероятные усилия Сил обороны, военные риски для экономики и металлургии Украины усиливаются. Многомиллиардные долгосрочные инвестиции в Украину пока невозможны. Поэтому компания "Метинвест" Рината Ахметова начала строить новые мосты, которые улучшат связи Украины с Европейским Союзом. Одним из таких мостов металлургический завод, который компания строит в Италии совместно со спонсорами и при поддержке итальянского правительства, пишут NV и The Economist.

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"Уже более 10 лет "Метинвест" владеет прокатными предприятиями в Италии, Болгарии и Великобритании. Эти предприятия получали полуфабрикаты, производимые в Украине из украинского сырья, но полномасштабная российская агрессия прервала эту связь. "Метинвест" потерял меткомбинаты имени Ильича и "Азовсталь", где производили высококачественные слябы и перерабатывали криворожскую железную руду. Поэтому "Метинвест" создал новое звено, которое объединит экономики Украины и Европы, и позволит увеличить производство и экспорт украинской продукции", – пишет издание.

Компания уже заручилась поддержкой мощных партнеров совместно с которыми построит предприятие "зеленой" металлургии в Италии. Официально выразили заинтересованность в предоставлении финансовой поддержки итальянское государственное кредитно-экспортное агентство SACE и ведущие банки, в частности, Cassa Depositi e Prestiti. Проект предусматривает создание современного завода по производству зеленой стали объемом 2,7 млн тонн в год. Предприятие будет использовать электродуговые печи, сырьем для которых будут окатки, поставляемые из ГОК Группы в Кривом Роге.

"Данное соглашение является важным шагом к созданию одного из самых устойчивых металлургических заводов в Европе. Проект поможет укрепить итальянскую металлургическую промышленность и горнодобывающую отрасль Украины, демонстрируя потенциал международного сотрудничества в содействии устойчивому промышленному развитию", – уверен генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Создание металлургического предприятия полного цикла требует огромных инвестиций, которые в настоящее время невозможно привлечь в Украину, и "Метинвест" сосредоточился на поиске партнеров в ЕС, которые помогут привлечь нужные кредитные средства, технологии и другие ресурсы.

"Возможно ли появление подобного предприятия в Украине? Да, потому что у нашей страны есть все необходимые ресурсы: от залежей железной руды до энергетической и транспортной инфраструктуры. Группа "Метинвест" уже много лет разрабатывает проект зеленой металлургии, который может быть реализован на промышленных площадках в Запорожье, Кривом Роге, Каменском. Но это возможно только после наступления полноценного мира, прекращения обстрелов украинских городов россиянами и возобновления энергетики", – отмечает издание.

Новый металлургический завод в ЕС, владельцем которого будет украинская компания, позволит увеличить производство высококачественной железорудной продукции, сохранить тысячи рабочих мест и обеспечить уплату налогов именно в Украине. Украинская экономика получит дополнительный импульс для развития даже во время полномасштабной российской агрессии, и укрепит партнерство и связи с Евросоюзом, который извлечет выгоду от сотрудничества с Украиной, резюмирует издание.

Напомним, с 24 февраля 2022 года "Метинвест", с учетом совместных предприятий, потратил на капитальные инвестиции в Украине более 30 млрд грн. – это второй показатель в государстве. Кроме того, компания направила на помощь Украине и ее гражданам уже более 8 млрд грн. Из них 4,4 млрд грн – это средства на нужды армии в рамках милитарной инициативы "Стальной Фронт Рината Ахметова".