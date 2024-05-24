Солнечная энергетика покрывает до 30% потребностей страны в электроэнергии днем, – Паращий

Украина закрывает до трети своих потребностей в электроэнергии благодаря солнечным электростанциям днем, когда они генерируют максимум электроэнергии в условиях яркого солнца и отсутствия облаков.

Об этом написал аналитик Concord Capital Александр Паращий, объясняя наличие электроэнергии днем и проблемы с ее отсутствием днем или ночью.

"Днем нас спасает солнце (СЭС), которое в яркие дни в районе полудня может обеспечивать треть наших потребностей в потреблении электроэнергии. Но солнце вечером садится, и как раз тогда, когда потребление электроэнергии самое большое (D). Вот тогда вся генерация, не зависящая от погоды, пытается работать на максимуме, чтобы обеспечить нам комфортный вечер", – пишет Паращий.

По его словам, в вечерние часы по полной включаются ГЭС и ГАЭС (гидроаккумулирующие станции) и ТЭС. Но, отмечает эксперт, их полной мощности (даже с импортом электроэнергии) может не хватать, поэтому по вечерам все равно есть частичные отключения.

В то же время он отмечает, что в следующие четыре месяца, вероятно, будет сложнее из-за того, что уровень воды в реках сезонно уменьшится, так что ГЭС смогут в среднем производить заметно меньше, а также мощность других источников (ТЭС/АЭС) может уменьшиться из-за сезонных ремонтных кампаний.

По мнению аналитика, в осенне-зимний период может быть немного легче, потому что вся генерация пройдет сезон ремонтов, частично восстановится после ударов и увеличит имеющуюся мощность, увеличат обороты теплоэлектроцентрали.

"Но лучше готовиться к тому, что просто не будет. Электричество нужно потреблять ответственно. А это значит, что каждый из нас должен взять за правило: в любой период времени (кроме солнечного дня) включение и работу мощных домашних электроприборов нужно строго и придирчиво дежурить", – добавил Паращий.

Как сообщалось ранее, согласно заявлению Федерации работодателей Украины, промышленные предприятия в условиях отключений электроэнергии намерены развивать систему распределенной генерации в Украине и потому предложили государству выполнить перечень приоритетных стратегических решений для стимулирования реализации проектов новой энергетики. Свои предложения ФРУ направила премьер-министру Шмыгалю и председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку.