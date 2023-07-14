Сохранение валютных ограничений несет вред экономике и предприятиям Украины – СМИ

Большинство экспертов сходятся во мнении, что дальнейшее хранение валютных ограничений вредит экономике Украины.

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Об этом говорится в материале издания РБК-Украина.

В частности, в нем говорится, что для украинского бизнеса вопрос снятия валютных ограничений, наложенных в первый день войны, назрел давно.

"Если раньше эти ограничения были вынужденным и оправданным шагом, чтобы удержать обвал курса, то сейчас большинство экспертов сходятся во мнении, что дальнейшее хранение таких ограничений скорее вредит экономике, не говоря уже об украинском бизнесе", - говорится в нем.

В материале добавляют, что валютные ограничения мешают привлечению кредитов или частных инвестиций из-за рубежа, поскольку никто не захочет инвестировать в страну, где действует запрет на обслуживание иностранных кредитов.

"В то время как размер золотовалютных резервов Украины достиг 11-ти летнего максимума в $37,3 млрд, а поток валютных поступлений в Украину гарантирован международными партнерами на годы вперед, от валютных ограничений продолжают страдать ключевые секторы отечественной экономики", - подчеркнули в материале .

Напомним, недавно Национальный банк Украины (НБУ) обнародовал Дорожную карту дальнейшего смягчения валютных ограничений, состоящий из трех этапов.