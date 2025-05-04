Соглашение о ископаемых ускорит инвестиции в энергетику Украины, – гендиректор ДТЭК Тимченко для FOX

Соглашением о полезных ископаемых Украина сможет ускорить частные инвестиции в свой энергетический сектор.

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Об этом в комментарии американскому изданию FOX Business сказал генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Инвестиционный фонд по восстановлению Украины, созданный совместно с Соединенными Штатами – это важный шаг вперед на пути восстановления страны после войны. Это мощный сигнал для мира: Украина открыта для бизнеса. Это соглашение создает основу для ускорения частных инвестиций в энергетический сектор, имеющий одни из самых неразработанных резервов в Европе", – сказал он.

Отмечается, что Тимченко прибыл в Вашингтон за несколько недель до подписания соглашения, чтобы провести переговоры с чиновниками США о потенциале Украины в сфере неразработанных ресурсов — особенно запасов нефти и газа на западе страны.

Гендиректор ДТЭК считает, что учитывая опыт работы с американскими компаниями, есть все предпосылки для расширения частных инвестиций в Украину при поддержке американских учреждений.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова договорился с американской GE Vernova о строительстве первой в Украине цифровой подстанции.