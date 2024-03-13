Снижение спроса на газ и запрет на его экспорт привели к падению добычи частных компаний, – Прокоп

Из-за падения спроса на природный газ со стороны промышленности и запрета на его экспорт частные газодобытчики сократили объемы добычи.

Об этом сообщил аналитик Украинского института будущего Андриан Прокоп.

"Заметна тенденция падения добычи частными компаниями. из-за войны и падения спроса со стороны промышленности и запретом на экспорт, частники практически потеряли рынок сбыта, а потому не имеют достаточно стимулов для инвестирования в наращивание добычи", – написал он.

Прокоп рассказал, что из-за этого в прошлом году частные компании сократили добычу на 14%.

"Но это вопрос не в разрезе государственных и частных компаний, это газ национальной добычи и экономического роста страны", – подчеркнул эксперт подчеркнув, что в Украине пока отсутствует полноценный рынок газа.

Ранее Энергетическое сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.