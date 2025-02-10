ВСК по энергетике инициировала проверку 'Нафтогаза' из-за нехватки газа

Временная следственная комиссия Верховной Рады по ценообразованию в энергетике обратится в Государственную аудиторскую службу Украины с просьбой провести проверку компании "Нефтегаз" из-за недостаточных запасов газа в хранилищах.

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Об этом заявил глава ВСК и народный депутат от фракции "Батькивщина" Алексей Кучеренко.

"Одним из результатов работы ВСК будет официальное обращение к вам с просьбой о проведении аудита за последний период и мы будем обращать ваше внимание на более детальное изучение моментов, о которых сегодня мы говорили", – сказал он представителям Госаудита службы в ходе заседания ВСК.

В ходе этого заседания рабочая группа обсуждала вопросы запасов газа в хранилищах.

В частности, Кучеренко подчеркнул, что бывший глава "Нафтогаза" заявлял, что Украине хватит собственного газа для прохождения отопительного сезона. Однако сейчас Украина вынуждена импортировать газ.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что манипуляции "Нефтегаза" с продажей газа коммерческим компаниям летом и отсутствие стратегического планирования привели к серьезному дефициту ресурса зимой и проблемам для всей страны.