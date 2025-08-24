Сирия проведет деноминацию валюты: новые банкноты напечатают в России – Reuters

Сирия выпустит новые банкноты, удалив два нуля из своей валюты – то есть, проведет деноминацию. На такой шаг Дамаск пойдет, чтобы попытаться восстановить доверие общественности к сильно девальвированному фунту (также известному как сирийская лира). А напечатает новые деньги для Сирии российская государственная компания.

Об этом пишет Reuters после ознакомления с соответствующими документами. Также эту информацию агентству предоставили семь информированных источников, а именно пять коммерческих банкиров, сотрудник Центробанка и сирийский чиновник в сфере экономики.

Какова ситуация с валютой сейчас

Сирия намерена укрепить сирийский фунт после того, как его покупательная способность упала до рекордно низкого уровня после 14-летнего конфликта, который завершился свержением режима Башара Асада в декабре 2024-го.

Сирийский фунт потерял более 99% своей стоимости с начала войны в 2011 году, а обменный курс сейчас составляет около 10 000 фунтов за доллар США по сравнению с 50 до войны.

Резкое падение курса валют еще больше усложнило ежедневные операции и денежные переводы. Людям приходится оплачивать еженедельные покупки продуктов с помощью черных полиэтиленовых пакетов, в которых содержится минимум полкилограмма банкнот по 5000 фунтов, что сейчас является самым высоким номиналом.

Что планирует сделать Сирия

Председатель Центрального банка Сирии Абделькадер Хусрие заявил в пятницу, что деноминация является стратегическим столпом фискальных и монетарных реформ.

"Мы создали комитеты с государственными и частными банками, а также экспертами Центрального банка, чтобы определить требования к изменениям валюты, – сказал он, назвав новую валюту "необходимостью". Сроки введения новых купюр все еще "пересматриваются", добавил Хусрие.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство Reuters, Центральный банк Сирии в середине августа уведомил частные банки о намерении выпустить новую валюту, "удалив нули".

Трое сирийских банкиров заявили, что одной из движущих сил запланированной реформы валютного фонда было беспокойство в отношении примерно 40 триллионов фунтов, находящихся в обращении вне официальной финансовой системы Сирии. Выпуск новых банкнот даст правительству лучший контроль над наличными деньгами в обращении.

Этот процесс также имеет символический вес, сигнализируя о четком разрыве с более чем пятью десятилетиями правления режима Асада. Лицо Башара Асада изображено на фиолетовой банкноте номиналом 2000 фунтов, а его отец, Хафез, – на зеленой банкноте номиналом 1000 фунтов.

Официальные лица планируют провести информационную кампанию в ближайшие недели перед официальным запуском новых банкнот 8 декабря, в годовщину свержения режима Асада.

Два директора коммерческих банков сообщили Reuters, что центральный банк Сирии поручил кредиторам быть готовыми к внедрению новых денег к середине октября. Все пять коммерческих банкиров заявили, что им сообщили, что 12-месячный "период сосуществования" позволит находиться в обращении как старым, так и новым банкнотам.

Деньги напечатают в России

Двое банкиров и еще один сирийский источник, знакомый с этим вопросом, сообщили Reuters, что Сирия договорилась с российской государственной типографией денег "Гознак" об изготовлении новых банкнот.

Они заявили, что соглашение было окончательно заключено, когда высокопоставленная сирийская делегация посетила Москву в конце июля. "Гознак", который также печатал сирийскую валюту во времена Асада, не ответил на запросы о комментариях.

Акционерное общество "Гознак" – это российское предприятие, занимающееся исследованиями, разработкой и производством в области государственных знаков.

Сейчас это акционерное общество, единственным акционером которого является Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ. Имеет восемь филиалов – семь производственных предприятий (Московская печатная фабрика, Московская типография, Московский монетный двор, Санкт-Петербургский монетный двор, Санкт-Петербургская бумажная фабрика, Пермская печатная фабрика, Краснокамская бумажная фабрика) и один научно-исследовательский институт.

Как писал OBOZ.UA, ранее СМИ сообщали, что Сирия решила перенести печать своей национальной валюты из России в Объединенные Арабские Эмираты и Германию. Также отмечалось, что новые власти Сирии хотят изменить дизайн своих денег.

