С начала года ДТЭК инвестировал 2 млрд гривен в ремонты ТЭС

В 2023 году ДТЭК Энерго инвестировала 2 млрд грн в ремонтную кампанию и починила 9 энергоблоков тепловых электростанций.

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Об этом говорится в сообщении компании.

"Подготовка к отопительному сезону на теплоэлектростанциях ДТЭК Энерго продолжается. По состоянию на начало августа энергетики и ремонтники компании выполнили треть запланированной работы – реализовали 9 ремонтов энергоблоков ТЭС. Еще 7 – сейчас в процессе. Всего компания планирует отремонтировать 27 энергоблоков до конца года",- говорится в сообщении компании.

В ДТЭК отметили, что с начала года инвестиции в плановую ремонтную программу составили около 2 млрд грн.

"Это лето – пора самой активной работы для наших энергетиков. Многие работают без выходных и отпусков, чтобы выполнить весь огромный объем работы и подготовить оборудование к холодам. Люди очень мотивированы, потому что хорошо помнят прошлую зиму и осознают, что без должной подготовки во время отопительного сезона будет очень сложно", - добавил генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев.

В компании напомнили, что в прошлом году было реализовано 26 ремонтов энергоблоков ТЭС.

Как сообщалось ранее, с начала лета теплоэлектростанции ДТЭК отпустили в украинскую энергосистему на 30% больше электроэнергии, чтобы поддержать ее устойчивость в период повышенного потребления.