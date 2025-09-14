С 12 октября заработают новые правила въезда в ЕС для украинцев: что изменится

Вскоре Европейский Союз запускает Систему въезда/выезда (Entry/Exit System – EES). Поэтому с 12 октября меняются правила пересечения границ ЕС для украинцев.

Видео дня

Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины. Отмечается, что EES это автоматизированная база данных, которая будет фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, в том числе и Украины.

Что нужно знать

– Система касается поездок до 90 дней в течение любых 180 дней (краткосрочное пребывание).

– Теперь вместо штампов в паспорте – цифровая регистрация.

– Собираются следующие данные: фото лица, отпечатки 4 пальцев (для лиц от 12 лет), данные загранпаспорта, дата, место въезда/выезда и случаи отказа во въезде.

Как это будет работать на практике

– Все пассажиры транспортных средств должны выходить из транспорта для прохождения биометрии.

– Железнодорожные путешествия – процедура будет зависеть от пункта пропуска, может отличаться.

– Отказ предоставить биометрические данные это законное основание для отказа во въезде.

Зачем это делается?

– Чтобы эффективнее контролировать соблюдение правил пребывания в ЕС.

– Чтобы предотвращать использование поддельных документов.

– Чтобы повысить безопасность в странах Шенгенской зоны.

Что предшествовало

О том, что с 12 октября в ЕС (Европейский Союз) начнет действовать система EES (система въезда/выезда), стало известно 30 июля 2025 года. Она заменит штампы в паспорте цифровым сбором биометрических данных при пересечении границы. Она будет работать автоматически и охватит 29 стран, значительно упрощая контроль и повышая безопасность.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Совет ЕС официально продлил действие временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2027 года. Продление статуса позволяет им законно жить, работать, учиться и получать помощь без необходимости обращаться за убежищем.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!