Руководитель НАБУ должен подать в отставку, если имеет хоть каплю достоинства, – Кротевич

Руководитель НАБУ Семен Кривонос должен был бы подать в отставку, если бы имел хоть каплю достоинства, когда в его подчинении служили и чувствовали себя комфортно откровенные агенты РФ.

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Об этом заявил герой обороны Мариуполя, бывший и.о. командира и начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич, пишет ТСН.

"И я отмечу: по заявлению СБУ, руководство НАБУ было информировано об одном из сотрудников, но не приняло меры, несмотря на ответственность обеспечивать безопасность и прозрачность своего института. Но у нас, похоже, никто в таких органах не умеет брать ответственность", - отметил "Тавр".

По его словам, нынешняя система неэффективна – и это касается не только НАБУ и САП, а в целом правоохранительных органов.

"И, возможно, если бы все эти руководители думали не только о своей "попе" в теплом кресле, а об институте, государстве и законе, в Украине было бы немного больше справедливости и верховенства права", - заявил "Тавр".