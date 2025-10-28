Вместо Турции и Мальдив россияне 'отдыхают' на дачах и огородах: из-за войны и санкций им не хватает денег на нормальную жизнь

Война против Украины обходится россиянам очень дорого. Мало того, что из-за санкций они потеряли доступ к покупке новеньких европейских или американских автомобилей, так еще и вынуждены выстаивать длинные очереди на АЗС за дорогим бензином. Также люди больше не могут позволить себе когда-то доступные ипотеки, а цены на продукты растут такими темпами, что приходится с супермаркетов переориентироваться на маленькие магазины, чтобы не тратить много денег.

А теперь еще одна беда: жители РФ уже в целях экономии не ездят отдыхать даже в Турцию или Египет. Теперь они планируют проводить отпуск на огородах и дачах.

Мечтают поехать на дачи и огороды

Россияне теперь вынуждены экономить на всем. Из-за войны инфляция "съела" доходы многих жителей страны-агрессора. Даже глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина на днях признала, что ситуация в экономике тяжелейшая – по ее словам, уже шесть регионов потратили все резервы и оказались на грани финансовой катастрофы.

Для россиян становится недоступным даже отдых. Так, по данным "Левада-центра", этим летом хоть 86% россиян и были в отпуске, но 26% из них провели его на даче или садовом участке. Причем 40% из дачников и огородников – это москвичи. 19% – занимались домашними делами, 9% – ездили к родственникам и друзьям в России, 8% – путешествовали по РФ, а 16% – никуда не ездили, потому что не было денег. И лишь 1% россиян смог позволить себе отдых за рубежом.

На следующий год на даче и садовом участке собираются отдыхать уже 33% жителей РФ. Своими делами дома займутся 26%, просто никуда не поедут – еще 12%, проведут отпуск в другом городе или селе РФ – 7%. За границу собираются только 2%.

Даже Турция стала недоступной

Нет ничего удивительного в том, что россияне уже не могут позволить себе отдых за границей, который к тому же серьезно подорожал. А сами граждане РФ – обеднели.

Так, в январе 2022 года, перед вторжением в Украину, поездка на двоих в Стамбул на 10 ночей обходилась в 34 тыс. руб. (17 тыс. грн). А в 2026-м этот тур уже предлагают купить за 93 тыс. руб. (46 500 грн).

Любимый россиянами Таиланд с 122 тыс. руб. (61 тыс. грн) подорожал до 135 тыс. руб. (67 тыс. грн). А Мальдивы и вовсе "взлетели" в цене – с 158 тыс. руб. (80 тыс. грн) до 354 тыс. руб. (127 тыс. грн). И такие суммы даже состоятельным россиянам уже не по карману.

Сочи в последнее время также стали слишком дорогим курортом. Например, 6 ночей тут в бархатный сезон обойдутся на двоих в 230 тыс. руб. (115 тыс. грн). Почти как Мальдивы на 10 дней.

Видимо, владельцам отелей Краснодарского края тоже рублей на жизнь уже катастрофически не хватает.

Единицы в России зарабатывают более 100 тысяч рублей

Россияне рассказали о своих заработках в комментариях на страничке российского блогера Анастасии Караскиной в Instagram.

"Я зарабатываю 25-30 тыс. руб. (12 500 – 15 000 грн) в бюджетом учреждении (тренер) и работаю на дому, занимаюсь массажами. Обычно с массажей еще тысяч 50-60 руб. (25-30 тыс. грн) получается. Квартира своя, есть собака. На еду хватает, очень базово (раз в сезон) путешествия – только в складчину с парнем. Оплачиваю себе учебу в вузе. Словом, на выживание хватает, а на жизнь – не особо. На замену окна потратила 40 тысяч, живу впроголодь", – написала девушка под ником _necultivat_.

Другие пишут, что 58 тыс. рублей (9 тыс. грн) получают без подработок, а чтобы выйти на 100 тыс. руб. (50 тыс. грн), нужно работать без выходных.

"Я администратор в ПВЗ (пункт выдачи заказов) – 35 тыс. руб. (17 500 грн). Парень на РЖД – 60-80 тыс. (30-40 тыс. грн), мама – воспитательница в детском садике – 30 тыс. (15 тыс. грн), папа – водитель на газели – 60-80 тыс. (30-40 тыс. грн), сестра работает в отеле (администратор + убирает) – 40 тыс. (20 тыс. грн), ее муж на заводе – 40-50 тыс. (20-25 тыс. грн). Одна подружка в МФЦ – 35 тыс. (17 500 грн), другая медсестра – 27-35 тыс. (13 500 грн). На швейной фабрике работала технологом, тоже около 30 тыс. получала. Такова вот реальность", – пишет девушка krin.katya.

Кто-то называет зарплату в 100 тыс., а кто-то – в 150 тыс. руб. (50-75 тыс. грн), но такие деньги получают единицы. В среднем месячный доход россиян составляет 40-80 тыс. руб. (20-40 тыс. грн).

Спасатель из МЧС пишет, что получает 40 тыс. руб. (20 тыс. грн), он сам из Луганска. И удивляется, что в рилсах люди сообщают, что зарабатывают по 200 тыс. руб. (100 тыс. грн).

"Ну 200 тыс. руб. +\- есть. По ощущениям – как 80 тыс. руб. в 2015 году. Сейчас нужно стремиться к зарплате в 500 тыс. руб. (250 тыс. грн)."

"Я работаю на госслужбе, 36 тыс. руб. (18 тыс. грн). И это с северными. У меня муж зарабатывает 250-270 тыс. руб. (125-135 тыс. грн) в месяц, он вахтовик и пашет как лошадь, убивая здоровье смолоду", – сообщает девушка под ником ehhhh_youth.

Многие уже давно перешли на секонд-хенды и даже не стесняются этого, так как цены на одежду в московских и питерских торговых центрах слишком высокие, а война вычистила кошельки многих.

Россияне жалуются, что еще в 2022 году, несмотря на санкции, жили неплохо, могли позволить себе путешествия, а малый и средний бизнес даже процветали. С уходом зарубежных торговых марок одежды их нишу заняли российские бренды. Но низкое качество, непрофессионализм и невозможность расширяться из-за войны и инфляции сделали свое дело.

Теперь многие торговые центры в РФ зияют черными "дырами" закрытых магазинов, которые нечем заполнить. Торговля переходит в маленькие магазины и ларьки, а большие торговые центры терпят серьезные убытки.