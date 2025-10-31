Россиянам не хватает денег, а их душат налогами: правительство придумало, как ободрать интернет-торговлю и повысить цены

В России из-за войны и санкций граждане становятся все беднее, а государство постоянно ищет, чем заткнуть бюджетные дыры. В последнее время власти РФ протянули руки к святому – маркетплейсам. Теперь их будут беспощадно проверять, чтобы выяснить, как они экономят на уплате налогов.

Кроме этого, повышают налоги и вводят новые, например на импортные товары. А страдают в конечном итоге – российские покупатели, которым и так до зарплаты не хватает денег. В магазинах одеваться и отовариваться они уже не могут – очень дорого, а в интернете – пока что было по карману. Но уже не будет.

Треть жителей РФ не могут дотянуть до зарплаты

Россияне жалуются, что им катастрофически не хватает зарплат. В то же время правительство хвастается, что заработки людей растут, просто они стали слишком много есть, поэтому цены повышаются. А вот 30% работающих людей говорят, что им до зарплаты не хватает 10-20 тыс. рублей (5-10 тыс. грн).

Треть из них пользуется мелкими кредитами, 15% одалживают у друзей и родственников, а 10% – залезают в кубышку.

Но санкции и постоянные расходы на войну родного государства загоняют россиян во все большие долги. Чтобы хоть как-то выкрутиться, многие совершают покупки через Интернет – там дешевле.

Сейчас в РФ закрывается очень много больших магазинов, а торговые центры теряют арендаторов. Все покупатели уходят в сеть, но такая тенденция не могла пройти мимо зоркого ока российского правительства.

Душат продавцов интернет-магазинов

Продавцов из интернета хотят заставить указывать в карточках каждого товара страну-производителя, информацию о маркировке и декларации, а также соответствии и сертификатах.

Проще говоря, это делают, чтобы не пропустить сумочку от "Шанель" под видом китайской авоськи. В результате продавцы обязаны будут заплатить налоги как за французский товар.

Много лет подряд в России на это закрывали глаза. Особенно после вторжения в Украину. Ведь под видом китайской электроники в страну ввозили "серый импорт" из Европы, Америки и других цивилизованных стран.

Маркетплейсы этим пользовались и не платили больших налогов. Потребители могли дешевле купить то, что им не доступно в магазинах. Теперь эту лавочку хотят прикрыть, так как нужно наполнять дырявый бюджет РФ.

Кроме того, со следующего года в России введут налог на импортные товары для индивидуальных предпринимателей, которые торгуют на таких платформах, как Wildberries. То есть они будут платить за то, что продают импортные товары. В результате – тысячи мелких продавцов будут вынуждены закрыться.

А к середине следующего года предполагают, что с маркетплейса исчезнут все мелкие предприниматели. Оставшиеся поднимут цены, и россияне уже не смогут покупать импортную электронику по доступным ценам.

А мы еще удивляемся, почему российские оккупанты вывозят из Украины бытовую технику, – потому что у себя они ничего не могут купить...