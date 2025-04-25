Разрешение долгового кризиса в энергетике поможет привлечь новых инвесторов, – Корф

Украине нужно ускорить разрешение долгового кризиса в энергетике, чтобы это не мешало привлекать инвесторов в восстановление энергетики с использованием лучших технологий.

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Об этом заявил Евгений Корф, директор ООО НПП "ЭНЕРГО-ПЛЮС.

"Барьеры остаются. Задолженность перед производителями "зеленой" электроэнергии превышает 25 млрд грн", – сказал Корф.

Он отметил, что из-за отказа США использовать больше чистой энергии инвесторы ищут новые рынки.

По его мнению, Украина должна использовать эти возможности для получения новых инвестиций в энергетику.

"Чтобы не оказаться на периферии нового зеленого мира, нам нужно урегулировать расчеты с инвесторами; либерализовать доступ к сетям для резервной генерации; запустить механизмы поддержки для новых СЭС, ВЭС и когенерации", – пояснил Корф.

Также он считает, что страна должна перенастроить партнерства, в частности, с ЕС, Канадой, Кореей, Японией и усилить роль украинских компаний.

"Энергетическая конкуренция будущего разворачивается уже сегодня. И от того, насколько мы будем готовы к ней, зависит не только экономический рост, но и энергетическая безопасность государства", – отметил участник рынка.

Напомним, в ГП "Гарантированный покупатель" сообщили, что задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников составляет 22 млрд грн.

По мнению нардепа Алексея Кучеренко, энергетическому рынку Украины необходимы предложения, которые могут лечь в основу комплексного компромисса между всеми участниками. Речь идет о создании дорожной карты, которая урегулирует системные технические и финансовые проблемы и позволит стабилизировать ситуацию с долгами на рынке.