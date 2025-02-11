Рада планирует 11 февраля принять решение о достройке Хмельницкой АЭС

Сегодня, 11 февраля, Верховная Рада рассмотрит законопроект, который должен предоставить разрешение НАЭК "Энергоатом" на приобретение двух атомных реакторов в Болгарии для достройки энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой атомной электростанции.

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Речь идет об оборудовании, которое осталось после отмены проекта строительства новой АЭС в Болгарии. Украина планирует использовать эти реакторы для завершения строительства ХАЭС-3 (готовность 80%) и ХАЭС-4 (готовность 25%).

Напомним, что 16 января комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал этот законопроект путем внесения правок в документ №11392.

По данным опроса группы "Рейтинг", 80% украинцев поддерживают завершение строительства Хмельницкой АЭС. Ранее президент Владимир Зеленский также призвал парламентариев способствовать реализации этого проекта, отмечая его важность для энергетической безопасности страны.

Ожидается, что принятие закона позволит ускорить модернизацию украинской атомной энергетики и укрепить энергетическую независимость государства.