Pulls100: на заправках ОККО появился бензин с повышенным октановым числом

Сеть АЗК ОККО в мае начала реализацию нового вида топлива - Pulls100. Это высокооктановый бензин для автомобилей с мощными двигателями, который не содержит в своем составе биоэтанола.

Благодаря высокой полноте сгорания нового бензина в топливной системе возрастает динамика и производительность работы двигателя, снижаются расход топлива и выбросы в процессе эксплуатации авто. Кроме того, в своем составе бензин содержит специальные компоненты, которые помогают уменьшить образование нагара, защитить детали топливной системы от ржавчины, конденсата и продуктов окисления.

Сейчас Pulls100 можно приобрести на 50 АЗК ОККО в Киеве, Львове, Днепре и Одессе(перечень на карте). В дальнейшем количество автозаправочных комплексов, где будет продаваться такое топливо, будет расти.

Первые контракты на производство бензина Pulls100 сеть ОККО заключила с польским нефтяным концерном Orlen, который имеет собственные нефтеперерабатывающие мощности как в Польше, так и в Литве. Однако в будущем компания рассматривает импорт и с других крупных европейских НПЗ.

Pulls100 соответствует требованиям европейского экологического стандарта Euro-5 и национальным стандартам качества нефтепродуктов.