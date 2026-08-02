Простой Червоноградской ЦЗФ грозит оставить страну без необходимого угля зимой, — Волинец

Восьмимесячный простой Червоноградской обогатительной фабрики ставит под угрозу работу государственных шахт и стабильное обеспечение страны углем в период отопительного сезона. Об этом заявил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волинец.

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"8 месяцев простоя — именно столько понадобилось, чтобы стратегическое предприятие, от которого зависит работа государственных шахт, оказалось на грани существования", — подчеркнул он.

По словам депутата, фабрика не работает с января 2026 года. Из-за задолженности по зарплате работники вынуждены увольняться, производственные сооружения разрушаются, а в бункерах горит уголь. При этом суд до сих пор не определил нового управляющего санацией.

Он добавил, что процедура санации длится почти восемь лет, однако утвержденного плана до сих пор нет, хотя закон отводит на его представление три месяца. Вопрос о назначении управляющего вновь отложили — на этот раз до 19 августа.

Волинец отметил, что частные кредиторы продолжают борьбу за своих арбитражных управляющих, тогда как государственные органы, государственные и коммунальные предприятия, на долю которых приходится большинство кредиторских требований, поддержали независимую кандидатуру.

Последствия затягивания уже ощущают на себе работники фабрики и жители Сосновки. Местная община сообщает о загрязнении воздуха, разрушении дорог и перевозке углесодержащего шлама тяжелыми грузовиками через жилую застройку.

Депутат подчеркнул, что после уничтожения российскими атаками промышленных мощностей на востоке значение Червоноградской ЦЗФ для энергетической безопасности только возросло. Без возобновления ее работы государственные шахты могут лишиться возможности стабильно поставлять подготовленный уголь.

"Отопительный сезон разговорами и бездействием суда не обеспечить", – подытожил Волынец.

Напомним, народный депутат Михаил Бондарь заявил, что очередной перенос судебного заседания по делу "Львовской угольной компании" усугубляет кризис вокруг Червоноградской центральной обогатительной фабрики и создает дополнительные риски для подготовки к отопительному сезону.