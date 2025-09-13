Промышленность работает даже после изменения прайс-кепов, несмотря на громкие заявления о закрытии — Трохимец

Промышленные предприятия традиционно протестуют против повышения прайс-кепов, но ни разу не остановились из-за этого.

Об этом заявил вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трохимец.

"Они плачут постоянно. Поскольку я помню, они постоянно одно и то же рассказывают, что если сейчас, с 90-го года, я помню, если сейчас вы поднимете прайс-кэпы, все, мы завтра остановимся, там сотни тысяч людей на улице, подняли прайс-кэпы, что работают нормально", — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что сопротивление изменению прайс-кепов преимущественно звучит именно от отраслей, где электроэнергия занимает наибольшую долю в себестоимости продукции.

"Другие, особенно ферросплавные, потому что у ферросплавных там действительно большая доля стоимости электрической энергии, особенно в себестоимости их товара. Но, знаем, видите, не остановились, работают", — добавил он.

По его мнению, изменение прайс-кепов является правильным решением, поскольку рынок не может функционировать в искривленных условиях.

Ранее в украинском информационном поле распространялась информация о якобы более высокой стоимости электроэнергии в Украине по сравнению со странами ЕС. По словам аналитика рынка электроэнергии ExProConsulting Дарьи Орловой, это не соответствует действительности. Она напомнила, что биржевые цены на рынке "на сутки вперед" (РСВ) — это лишь одна из составляющих. Конечный счет за свет для бизнеса формируют тарифы на передачу и распределение, а также налоги, которые в большинстве стран ЕС существенно выше, чем в Украине.