Прокуратура против энергонезависимости Украины: заблокируют ли безосновательные претензии прокуроров государственную программу балансировки энергосистемы

7 мая 2025 года может стать ключевой датой для энергетического будущего Украины. Именно в этот день Киевский апелляционный суд будет рассматривать апелляционную жалобу на судебное определение, которым Киево-Святошинская окружная прокуратура по сфабрикованному делу заблокировала строительство одной из первых частных электростанций под Киевом. Если инвесторам электростанции не удастся отстоять очевидную законность проекта, в Украине будет создан крайне опасный прецедент, способный заблокировать выполнение всех проектов строительства распределительной энергетики, нанести ощутимые потери средств, уже вложенных в энергонезависимость, украинского бизнеса и инвесторов и оставить украинцев без света и тепла.

В Киевской области по иску Киево-Святошинской окружной прокуратуры районный суд решил остановить строительство электростанции в селе Софиевская Борщаговка. Речь идет о первом украинском проекте народной электростанции Inzhur Energy стоимостью $20 млн, реализуемом в рамках Президентской программы по балансировке энергосистемы. По договору с НЭК "Укрэнерго" первая очередь мощностью 18 МВт должна быть построена до 1 октября 2025 года – до того, как могут начаться массовые отключения. Однако судебная тяжба отсрочит запуск электростанции не менее чем на два месяца. Поэтому объект не будет введен в эксплуатацию до начала отопительного сезона.

Формально обвинение утверждает, что расположение электростанции нарушает нормы безопасности и строится над газопроводом высокого давления. Главным доказательством прокуратуры является нарисованная от руки схема земельного участка без привязки к размерам и координатам. В реальности электростанция Inzhur Energy находится более чем в 5 м от газопровода, даже не касаясь официальной охранной зоны газовой трубы 2 м. То есть аргумент прокуратуры только формальный и, как свидетельствуют материалы производства, не имеет доказательств.

В противоположность этому Inzhur Energy строит станцию, имея все необходимые документы для строительства в соответствии с действующим законодательством. В том числе от Государственной инспекции по архитектуре и градостроительству Украины (ГИАГ). Также Inzhur Energy имеет согласование от Бучанской районной военной администрации, положительную оценку влияния на окружающую среду, согласованный и выполненный рабочий проект по защите газопровода в пределах застройки. Кроме этого, соответствующие государственные газовые службы, которые провели проверку объекта, не выявили никаких нарушений.

"Очевидно, действия прокурора преследуют чьи-то личные интересы, а не общественные, – говорит СЕО Inzhur Андрей Журжий, – потому что они фактически блокируют создание балансирующих мощностей и обрекают страну на новые отключения света уже этой осенью".

Не секрет, что в Украине все подобные вещи происходят по "просьбам трудящихся". Подачу иска, вероятно, инициировал один из жителей соседнего с электростанцией кооператива "Скифский", который является родственником прокурора одного из украинских городов и очень беспокоится, что новый, безопасный со всех сторон проект электростанции будет портить вид из окна.

Inzhur начала строить электростанцию в селе Софиевская Борщаговка рядом с окружной дорогой в ноябре 2024 года на земельном участке, который согласно градостроительной документации более 60 лет является инженерно-транспортным коридором и не предназначен для жилищного строительства. Но там же находится кооператив из 10 таунхаусов "Скифский". Обеспокоенные личным комфортом и опасениями, что недвижимость рядом с электростанцией упадет в цене, они наняли адвокатов, которые обращались в разные инстанции, чтобы прекратить строительство. Но нарушений не нашла ни ГИАГ, ни АО "Киевоблгаз".

"Вопрос, кто дал разрешение на строительство таунхаусов рядом с инженерно-транспортным коридором, остается открытым, – замечает Андрей Журжий. – Их жители сознательно выбрали для жизни дома у окружной дороги, рядом с СТО и базами по продаже автозапчастей и пиломатериалов. Очевидно, что в такой ситуации не стоит рассчитывать, что вокруг будет построен парк. Это не рекреационная зона".

Когда жителям не удалось достичь желаемого, к делу подключилась прокуратура, используя сомнительные инструменты для блокирования важного для страны энергетического проекта. "Владельцы генераторов на своих частных территориях отмежевались от энергетических проблем страны", – говорит СЕО Inzhur.

В день утверждения определения суд не вызвал на заседание собственника земельного участка, а также не направил владельцу копию определения в установленный законом срок. А прокуратура, получив соответствующее определение суда, по классической схеме затягивает рассмотрение апелляции. 16 апреля Киевский апелляционный суд уже должен рассмотреть апелляционную жалобу Inzhur Energy на это решение. Однако прокурор Павлюк Елена Владимировна не явилась в судебное заседание и письмом попросила перенести его из-за своей занятости. Будет ли для прокурора строительство электростанции приоритетным на заседании суда 7 мая? Вопрос риторический.

О проекте Inzhur Energy

Весной 2024 года российские ракеты, по разным оценкам, разрушили от 8 до 9 ГВт генерирующих мощностей – около 40% всех доступных энергетических ресурсов страны. В том же году президент инициировал программу создания 1 ГВт мощности газовой генерации.

Чтобы помочь стране восстановить энергонезависимость, компания Inzhur открыла инвестиционный фонд Inzhur Energy. Он объединил 2500 инвесторов для строительства газопоршневой электростанции мощностью 36 МВт. В августе 2024 года Inzhur Energy победила в аукционе на предоставление вспомогательных услуг для энергосистемы и подписала договор с НЭК "Укрэнерго". Проект поддержала местная территориальная громада и районная военная администрация.

Из $20 млн, которые требуются для строительства, $12 млн внесли инвесторы Inzhur Energy. Это обычные украинцы, которые готовы были внести вклад в энергонезависимость страны. Минимальная инвестиция в проект составляла не более 6 000 грн. Остальные $8 млн будут привлечены в виде кредита от украинских госбанков.

"Электростанция Inzhur Energy является так называемым пикером – станцией быстрого реагирования, которую запускают, когда в энергосистеме не хватает мощности, – объясняет СЕО Inzhur Андрей Журжий. – Она не работает постоянно: диспетчер НЭК "Укрэнерго" включает ее, только когда нужно снять пиковые нагрузки или стабилизировать работу сети".

Но будут ли у "Укрэнерго" мощности для такой стабилизации? Если строительство электростанции в Софиевской Борщаговке не возобновят, их точно будет меньше.