Прокип назвал неизбежным пересмотр прайс-кепов в пиковые часы

Регулятор готовится пересмотреть предельные цены (прайс-кепы) на рынке электроэнергии в часы вечернего пика – с 17:00 до 23:00. Этот шаг назрел давно и является неизбежным в нынешних условиях.

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Об этом заявил Андриан Прокип, доктор экономических наук, руководитель энергетических программ ОО "Украинский институт будущего".

По его словам, украинская энергосистема до сих пор не восстановлена полностью после массированных российских атак, а потому остается чувствительной к любым колебаниям в балансе мощностей. В вечерние часы спрос растет, зато часть атомной генерации находится в ремонтах, чтобы подготовиться к зиме. Это еще больше обостряет дефицит и делает импорт электроэнергии критически важным.

"За последние две недели мы наблюдаем заметный рост импорта электроэнергии в часы вечернего пика", – отмечает Прокип.

При этом эксперт отмечает, что остаются риски: если цены в ЕС вырастут, импорт может стать экономически недостижимым, и тогда украинских потребителей будут ждать или аварийная помощь извне, или графики отключений. Именно поэтому пересмотр прайс-кепов в пиковые часы – логичный и взвешенный шаг. также эксперт отмечает обязательства Украины по интеграции с рынками ЕС. "Этого требует полноценный маркет каплинг, который должен состояться до 2027 года", – объясняет Прокип.

Он ожидает, что пересмотр прайс-кепов повлечет публичные дискуссии и политические спекуляции. Но, по словам Прокипа, говорить об автоматическом и пропорциональном росте цен на электроэнергию – манипуляция: "Повышение прайс-кэпов не повлечет за собой такой же рост цены – почасовые цены изредка достигали ценового потолка в последние недели" По мнению эксперта, пересмотр ограничений – это прежде всего вопрос энергетической безопасности, а не тарифной политики.

"Поэтому пересмотр прайс-кепов прежде всего усиливает надежность электроснабжения в условиях дефицита мощностей, и отнюдь не означает устойчивого роста рыночных цен", – подчеркнул Прокип.

Напомним, на заседании 4 декабря 2024 года Нацкомиссия начала процедуру пересмотра предельных цен на энергорынке, но окончательного решения тогда не приняли. Члены энергетического Комитета Рады и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить эти ограничения, поскольку они являются основной причиной недостаточного импорта электроэнергии из Европы в условиях дефицита.