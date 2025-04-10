Производители лекарств должны активнее приобщаться к снижению цен, – Вагнер

Производители лекарственных средств должны играть более активную роль в формировании доступной ценовой политики на рынке медикаментов.

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Об этом заявила член Комитета Верховной Рады Украины по здоровью нации, медицинской помощи и медицинского страхования Виктория Вагнер.

"Я считаю, что производители лекарств могли бы играть большую роль в обеспечении доступных цен, особенно в контексте социальной ответственности", – отметила депутат.

По ее словам, процесс снижения стоимости лекарства должен иметь комплексный подход с участием государства, фармпроизводителей, дистрибьюторов и аптек.

"Это должна быть общая ответственность всех участников рынка. Именно конкуренция является ключевым инструментом снижения цен", – добавила Вагнер.

В то же время депутат отметила риски выборочного, на уровне аптек, административного вмешательства в ценообразование, что, по ее словам, может создать угрозы для фармацевтического рынка Украины.

"Мы предложили регуляторным службам и Антимонопольному комитету провести исследования по ценообразованию фармацевтических производителей. Ожидаем их отчеты во второй половине апреля", – сказала она.

Отдельное внимание парламентария обратила на ситуацию в прифронтовых регионах, в частности, на Херсонщине.

"Часть аптек действительно закрывается или уже закрылась. Это угрожающая ситуация, особенно для малых аптек и мобильных аптечных пунктов. Их нерентабельность ставит под угрозу доступ пациентов к медикаментам в прифронтовых общинах", – сообщила Вагнер.

По ее словам, Минздрав должен принять все необходимые меры для поддержки аптечной инфраструктуры, особенно в зонах повышенного риска.

"Аптеки – это не только налоги и рабочие места. Это, прежде всего, доступ людей к лечению. Если закрывается аптека, обслуживающая 10-18 сел – мы имеем критическую ситуацию", – подытожила депутат.

Как известно, производители формируют 72% цены на лекарства.