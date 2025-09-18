Продают 'казино' под видом лотереи: эксперты PlayCity обвинили МСЛ и УНЛ в нарушении закона

Антикоррупционная экспертная группа PlayCity заявляет о системных признаках нарушения законодательства со стороны операторов государственных лотерей МСЛ и УНЛ, которые, по выводам экспертов, фактически осуществляют деятельность с признаками онлайн-гемблинга.

Видео дня

В группу поступили жалобы, в которых сообщалось о наличии на сайтах компаний игровых продуктов, визуально и функционально напоминающих казино. Эксперты провели анализ и подтвердили обоснованность этих обращений.

На веб-ресурсах МСЛ и УНЛ пользователям предлагают TV-игры, мгновенные ставки, рулетки, "угадывание" результатов матчей в реальном времени и другие продукты, которые имеют типичные признаки азартных игр. Формально они обозначаются как "лотереи", однако механика, визуал и пользовательский опыт полностью имитируют онлайн-казино.

По мнению Антикоррупционной экспертной группы, это является прямым нарушением части 10 статьи 9 Закона Украины "О государственных лотереях", которая запрещает использование элементов, имитирующих игровые автоматы, рулетки или другие виды азартных игр.

Отдельное внимание эксперты обращают на неравные условия продвижения таких продуктов. С 1 апреля 2025 года в Украине вступили в силу новые ограничения на рекламу гемблинга – она разрешена только в ночное время, с возрастными ограничениями 21+, без использования публичных лиц и упоминаний о войне или гарантированных выигрышах.

В то же время "лотереи" МСЛ и УНЛ не подпадают под эти правила, что позволяет им продвигаться без ограничений, включая билборды, телевидение в прайм-тайм и рекламу без возрастных и тематических фильтров.

Также специалисты отметили различия в налоговой нагрузке. Если гемблинг платит налог на валовой игровой доход (GGR) в размере 18% от суммы всех ставок минус выплаченные выигрыши и высокую лицензионную плату, то операторы лотерей платят налог на доход только 30% от дохода, остающегося после формирования призового фонда, и не несут расходов на лицензии подобного уровня.

Отдельную обеспокоенность экспертов вызывает фактическая закрытость лотерейного рынка. Законодательно получить новую лицензию могут лишь те, кто уже имел опыт организации государственных лотерей. Новые лицензии не выдавались с 2013 года, а порядок и критерии отбора новых операторов до сих пор не утверждены. Таким образом, доступ к рынку для новых игроков заблокирован, что, по мнению экспертов, формирует законодательно прикрытую монополию.

В заявлении Антикоррупционной экспертной группы указано: все, что по сути является гемблингом, должно регулироваться как гемблинг, независимо от того, под каким названием оно подается. Эксперты отметили, что рынок должен быть открытым, а правила – одинаковыми для всех.

Комментируя ситуацию, председатель экспертной группы Тарас Котов отметил, что лотерейный бизнес пытается "осовремениться" путем обходного маневра – имитируя гемблинг, но оставаясь вне его правового поля. По его мнению, такая модель несовместима с современными вызовами и требует пересмотра как в направлении регулирования, так и с точки зрения допуска новых игроков к рынку.

Антикоррупционная экспертная группа уже передала материалы по выявленным фактам регулятору – "Плей Сити" – и в Бюро экономической безопасности Украины.

Напомним, что Антикоррупционная экспертная группа при "Плей Сити" была сформирована по результатам открытого конкурсного отбора. Состав группы выбирали путем публичного голосования среди кандидатур, представленных общественными организациями. Ее цель – обеспечение прозрачного мониторинга ситуаций, имеющих признаки коррупционных практик или нарушений правил на рынке азартных игр и лотерей.

В полномочия группы входит анализ жалоб, проверка публичной информации, инициирование обращений в контролирующие и правоохранительные органы, а также формирование рекомендаций для регулятора.