Привлечение частных трейдеров и пересмотр механизма ПСО поможет сохранить газовый баланс Украины, – Бойко

Действующий механизм льготных поставок газа следует оценить с учетом уменьшения внутренней добычи и растущей зависимости от импорта.

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Об этом заявил советник премьер-министра Украины Юрий Бойко.

По его мнению, государство должно сохранить фиксированные цены на газ для двух основных категорий потребителей – населения и производителей тепла, работающих в условиях регулируемых тарифов.

"Понимаю, что в период войны особенно чувствительным вопросом является население. И учитывая имеющийся закон, которым установлен мораторий на пересмотр тарифов на тепло, для меня, например, очевидно, что к населению необходимо также добавить тех производителей тепла, которые работают в условиях фиксированных тарифов на тепло, и, соответственно, покупка газа по рыночным ценам будет для них невозможна", – отметил Бойко.

Он подчеркнул, что даже несмотря на снижение добычи газа в Украине, его объемов пока достаточно для обеспечения потребностей этих двух категорий потребителей.

"Даже при пониженной внутренней газодобыче его еще хватает, вполне достаточно для того, чтобы именно, скажем, этим двум категориям обеспечить льготные цены на газ и, соответственно, найти баланс между экономическим требованием сегодняшнего дня и, собственно, необходимостью поддержки населения в это тяжелое время войны", – пояснил он.

В то же время Бойко подчеркнул, что остальные категории льготных потребителей должны быть пересмотрены.

"Мы же помним, что помимо населения и ТКЭ, список льготных потребителей газа гораздо шире", – подчеркнул член правления "Укрэнерго".

По его мнению, решение о пересмотре механизма должно основываться на детальном экономическом анализе.

"Есть возможность, можем себе позволить бросить этот мешок на спину и нести - работаем. Не можем – надо откровенно выходить и говорить, что извините, этим категориям мы оставляем. Здесь будет приходить импортный ресурс, соответственно, цена на внутреннем рынке должна быть отпущена, либерализирована и соответственно быть корректной по отношению к стоимости ресурса, который будет заходить в Украину весной, летом, осенью в рамках подготовки к зиме", – отметил Бойко.

Он также подчеркнул, что важную роль в обеспечении газового баланса должны играть частные трейдеры, которые могут более оперативно привлекать импортный ресурс.

"Эта задача, по-моему, подъемная только в случае активного привлечения частных трейдеров, которые, будем откровенны, более гибкие, которые легче найдут ресурс, не требующие фондов или каких-либо донорских грантов", – подытожил Бойко.

Ранее исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко заявил, что развитие внутреннего рынка газа и стабильные правила игры – ключевые факторы для наращивания добычи и укрепления энергетической безопасности Украины.