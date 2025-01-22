Представители власти, бизнеса и общественности настаивают на законодательном урегулировании обращения и содержания никотина в паучах

Представители органов власти, бизнеса и общественного общества настаивают на законодательном урегулировании обращения и содержания никотина в паучах.

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Об этом сообщили участники экспертной дискуссии, проходившей в ИА "Укринформ", на тему: "Введение регулирования уровня содержания никотина в никотиновых подушечках (паучах): роль Госпродпотребслужбы в процессе обеспечения права потребителя на безопасность продукции", передают Українські Новини.

В мероприятии приняли участие представители Верховной Рады, Минздрава, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, международные эксперты, представители общественности.

В ходе обсуждения Председатель Госпродпотребслужбы Сергей Ткачук отметил, что в настоящее время существует настоятельная потребность в законодательном регулировании обращения и/или содержания никотина в паучах.

"Есть директива ЕС, в которой есть рекомендации по установлению содержания никотина… нужно инициировать вопросы урегулирования в этой сфере", - добавил Сергей Ткачук.

Он также добавил, что за прошлый год Госпродпотребслужба получила 8 обстоятельных жалоб по отравлению потребителей паучами из-за чрезмерного содержания никотина в них (более 100 мг).

"Это создает опасность для здоровья. Ограничения (содержимого никотина) нет, поэтому должно быть государственное регулирование", - подчеркнул он.

В свою очередь, представитель Министерства здравоохранения также отметил необходимость законодательного регулирования этого вопроса.

"Адекватный сценарий здесь, когда страна начнет регулировать это явление на законодательном уровне", – подчеркнул Заместитель министра здравоохранения – Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

Председатель ВОИИ "Правозащитный союз инвалидов" Александр Вознюк отметил, что в никотиновых подушечках концентрация никотина должна быть ограничена до 20 мг, ведь чрезмерное его содержание может нанести вред здоровью человека.

Также Вознюк добавил: "Отсутствие законодательного регулирования паучей с чрезмерным содержанием никотина, приведет к расходам средств госбюджета (налогоплательщиков) на лечение последствий".

С ним согласились представители Верховной Рады и отметили, что сегодня содержание никотина в паучах не урегулировано вообще и может доходить до 100 мг в одной подушечке.

Их мнение разделяют представители бизнес-ассоциаций, которые выделили несколько аспектов решения этого вопроса, в том числе: ввести отдельную категорию никотиновых паучей в законодательстве; установить стандарты качества и содержание никотина не более 20 мг, что согласно исследованиям не оказывает токсического воздействия на здоровье.

Присутствовавшие на дискуссии законодатели отметили, что обращение и/или содержание никотина в паучах требует немедленного законодательного регулирования в ближайшее время.

Депутаты сообщили, что в настоящее время в Верховной Раде находятся несколько законопроектов, касающихся обращения такой продукции. В частности, один из них содержит нормы по содержанию никотина в подобной продукции на уровне 20 мг на единицу изделия, что соответствует практике европейских стран.

Напомним, в конце 2024 года Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в 2025 году в Украине появится закон, урегулирующий максимальное содержание никотина в никотиновых подушечках (паучах).