Предприятия ГМК Украины вложили 17 млрд грн в развитие в 2023 году

Украинская металлургия является одной из наиболее пострадавших от российского вторжения отраслей экономики. В результате войны количество меткомбинатов сократилось вдвое, до 6-ти из 12 в 2013 году, номинальные мощности по производству стали упали с 42 млн т до 17,8 млн т сейчас. Однако несмотря на трудности, украинский горно-металлургический комплекс продолжает вкладывать значительные средства в поддержку и модернизацию собственных мощностей и остается одним из крупнейших инвесторов в экономику страны. Удельный вес капинвестиций ГМК в общем показателе вложений в промышленности по итогам 2023 составил почти 10%: они составили 16,6 млрд грн.

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По итогам прошлого года капинвестиции в металлургию выросли на 3,3%/г. – до 8,2 млрд грн. В производство железной руды они составили 8,4 млрд. грн.

Динамика инвестиций в крупнейших компаниях ГМК в 2023 г. была разнонаправленной. Группа "Метинвест", несмотря на огромные потери в виде двух мариупольских меткомбинатов и Авдеевского коксохимзавода и значительные текущие трудности работы в прифронтовых регионах, в 2023 году инвестировала в производственные мощности $284 млн. Из них в металлургическое производство – $62 млн. Наибольшее направление инвестиций компании стало "Шахтоуправление "Покровское", куда в 2022-2023 годах было направлено $235 млн.

В этом году "Метинвест" планирует вложить в оборудование и рабочие площадки $320 млн. капитальных и около $350 млн. операционных инвестиций. В то же время в течение 5-10 лет после завершения войны группа планирует масштабную зеленую трансформацию своих активов – ГОКов, Каметстали и Запорожстали – общей стоимостью около $9 млрд.

Железорудная компания Ferrexpo в 2023 году инвестировала $101 млн в производство, в частности, в проекты, начатые до полномасштабного вторжения. А промышленная компания "Интерпайп" за 2023 год увеличила инвестиции в производственные мощности на 48% г./г, до $31 млн.

Объем капитальных инвестиций "АрселорМиттал Кривой Рог" за два с половиной военных года составил 9 млрд грн ($217,4 млн). По итогам прошлого года компания увеличила капинвестиции на 15% – до $130 млн, план на 2024-й – $155 млн.

Предстоящие последствия войны для украинского ГМК усугубляются общими высокими рисками работы в Украине, ростом протекционизма в мире и запуском CBAM. Поэтому сейчас важны любые инвестиции в производство, поскольку они определяют, какие производственные возможности у украинских производителей ГМК будут завтра. Перспективы обновления и развития украинского ГМК связаны с необходимостью международной финансовой помощи и доступа к европейским фондам для декарбонизации технологий производства стали.