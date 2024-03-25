Правительство может сформировать почву для увеличения долгов отрасли зеленой энергетики, – Бондарчук

Правительство Украины инициировало изменение механизма поддержки отрасли возобновляемой энергетики, что является прямым нарушением договоренностей и гарантий инвесторам по поводу неизменности регуляторного поля. Это приведет к увеличению долгов за зеленую электроэнергию и стимулирует политизацию отрасли.

Об этом заявил Иван Бондарчук, руководитель практики энергетики и природных ресурсов юридической группы LCF Law Group, пояснив, что речь идет об выделении тарифа на передачу "Укрэнерго" услуг по поддержке отрасли ВИЭ в отдельную надбавку.

"То есть вместо тарифа на передачу могут появиться платежные квитанции. Какая-то отдельная строчка с платежом в пользу ВИЭ, условно говоря. Но непонятно, что будет происходить в случае, если люди или бизнесы не будут платить за этот тариф", – сказал Бондарчук.

По его словам, в таком случае может быть ситуация, когда потребители электроэнергии будут отказываться оплачивать поддержку отрасли ВИЭ или блокировать эти платежи через суды. "Это поставит отрасль ВИЭ под удар. Также это будет противоречить меморандуму, который правительство подписало с производителями ВИЭ в 2020 году", по результату которого был выполнен компромиссный пересмотр размера зеленых тарифов", – сказал адвокат.

В то же время, по его словам, в меморандуме одним из обязательств правительства было четко прописано требование обеспечить достаточность тарифа на передачу НЭК "Укрэнерго" по покрытию расходов Гарантированного покупателя для поддержки производителей из ВИЭ.

При этом Бондарчук напомнил, что за последние 4 года после подписания меморандума правительство неоднократно нарушало меморандум.

"Если это решение будет принято, есть высокие риски появления нового кризиса расчетов в отрасли. Это может произойти, потому что отрасль станет более уязвимой к недобросовестным действиям. Во-вторых, потенциально снова претензии "зеленых" относительно ретроспективных изменений и относительно, скажем так, нарушения обязательства, которое на себя взяло правительство после подписания меморандума. Бондарчук считает, что правительство своими действиями заводит инвесторов в еще более уязвимое положение, чем это сейчас, ведь есть высокая вероятность, что возможностью не платить будут злоупотреблять.

"Подход достаточно странный. Представьте себе картинку, политически, когда в платежке у потребителя или бизнеса будет конкретная строка – "Поддержка ВИЭ". Тогда фактически будет вновь создана политическая основа для расползания слухов, что это перевод средств потребителей в карманы олигархов, иностранцев и так далее", – подытожил адвокат.

Как сообщалось, в Европейской бизнес-ассоциации считают, что изменение условий стимулирования развития отрасли зеленой энергетики является нарушением ранее предоставленных инвесторам гарантий и вредит возможности страны привлекать новые инвестиции.