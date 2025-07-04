Прайс-кепы потеряли экономическую логику и сдерживают развитие энергорынка, – Рябцев

Ограничения цен на рынке электроэнергии больше не имеют рационального оправдания и требуют как минимум пересмотра, а в идеале – отмены.

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Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам, директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"Как я понимаю, против отмены прайс-кепов выступают отдельные субъекты хозяйствования в Украине, которых почему-то поддерживает нынешний состав НКРЭКУ. Мне очень трудно понять аргументы, которые при этом выдвигаются за сохранение, поэтому надеюсь, что следующим решением эти прайс-кепы будут по меньшей мере увеличены", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, сохранение административного вмешательства в ценообразование лишь консервирует старые проблемы рынка. Речь идет, в частности, о фактическом сворачивании рыночных механизмов, ослаблении конкуренции и уменьшении стимулов к инвестициям.

"Очень странно выглядит аргументация тех, кто выступает за сохранение этих ограничений на рынке электрической энергии", – отметил Рябцев.

Он также подчеркнул, что полноценный рынок электроэнергии в Украине так и не сформировался, а многие ключевые решения последних лет означают откат назад от прогрессивного законодательства.

"В конце концов что-то затянулся период становления рынка электроэнергии в Украине, и мы имеем, к сожалению, большое количество шагов назад от тех изменений, которые были введены Законом Украины "О рынке природного газа" и "О рынке электрической энергии", на этих двух рынках", – отметил он.

Напомним, предельные цены (прайс-кепы) были введены еще в 2019 году как временная мера сроком на 9 месяцев. С тех пор механизм сохранился, несмотря на многочисленные сигналы о его вредном влиянии на стабильность и развитие рынка электроэнергии.