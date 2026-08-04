Последствия будут катастрофическими: аграрии призвали премьера Корецкого отложить повышение тарифов УЗ

Всеукраинский аграрный совет и ассоциация "Украинский клуб аграрного бизнеса" призвали премьер-министра Сергея Корецкого отложить повышение тарифов "Укрзалізниці" на грузовые перевозки. В аграрном секторе заявляют, что решение правительства принимается в критический момент и может усугубить убытки производителей, сократить экспорт и ухудшить ситуацию в экономике.

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Речь идет об индексации грузовых тарифов на 30% и повышении стоимости пустого пробега вагонов на 60%. Соответствующее обращение также направили профильным министрам и председателю правления "Укрзалізниці" Александру Перцовскому.

В ассоциациях отмечают, что правительство готовится повысить тарифы на фоне блокировки морских портов, систематических атак на портовую инфраструктуру, роста себестоимости агропроизводства и падения цен на сельскохозяйственную продукцию. Из-за остановки морского экспорта аграрии вынуждены переориентировать продукцию на западную границу. В то же время пропускная способность железнодорожных переходов со странами ЕС составляет около 1 млн тонн агропродукции в месяц при потребности в 5,6 млн тонн. При этом аграрии подчеркнули, что повышение тарифов не решит финансовых проблем "Укрзалізниці": из-за ограниченной пропускной способности экспортных маршрутов объемы перевозок не вырастут, а скопление вагонов на границе может вновь привести к дефициту подвижного состава и резкому удорожанию его аренды.

В обращении правительство просят отложить повышение тарифов, пересмотреть модель тарифообразования и ввести электронную очередь на погрузку в направлении западных переходов.

В ассоциациях подчеркивают, что нынешнее решение правительства может переложить проблемы государственной монополии на бизнес, который и так работает на грани убыточности. Последствиями могут стать сокращение производства, падение экспорта, потеря валютной выручки и новые убытки для бюджета. Ранее с подобным обращением к правительству выступили также промышленники: они предупредили о риске значительных потерь, сокращения производства и вывода на простой ряда предприятий, что негативно повлияет на доходы госбюджета и занятость.