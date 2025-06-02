Польша превратилась в транзитный хаб для украинского металлолома – СМИ

Рынок лома черных металлов Польши в последние годы переживает значительный подъем. По итогам 2024 года экспорт сырья вырос до рекордных 2,81 млн т. Если до 2022 гг. поставки лома из Польши в третьи страны составляли около 25% от общего объема экспорта, то в 2023-2024 гг. цифра выросла до 61%.

Видео дня

Ключевым рынком, на который направляется сырье из Польши, является Турция: туда в прошлом году экспортировано 529 тыс. т лома черных металлов, что в 2,3 раза превышает объемы 2023 года. При этом лом Польша наиболее активно импортирует именно из Украины: объем составил 251,03 тыс. т в 2024-м, что на +57,4% больше, чем годом ранее.

"Рынок лома черных металлов в Польше демонстрирует устойчивый рост экспорта на фоне трансформации логистических цепей и изменений в географии поставок. Рекордные 2,8 млн т экспорта в 2024 году свидетельствуют о наращивании внешней торговли, прежде всего благодаря активизации поставок в Турцию. Рост экспорта в Турцию сопровождается параллельным ростом импорта лома в Польшу из Украины, что указывает на формирование транзитной роли Польши в европейской цепи поставок сырья", – указывают в GMK Center.

Как известно, поставки металлолома из Украины в апреле 2025 года выросли в годовом выражении на 95%, и почти весь он ушел в Польшу. Так происходит, поскольку в Украине действует пошлина в 180 евро на экспорт лома в страны, не входящие в ЕС. Зато ставка пошлины на экспорт в ЕС – нулевая. Поэтому ряд недобросовестных экспортеров путем махинаций вывозят лом сначала в ЕС, чтобы избежать таможенных платежей, а затем – в третьи страны, в частности Турцию. Из-за такого реэкспорта, по оценкам нардепа Дмитрия Кисилевского, Украина потеряла уже более 2 млрд бюджетных поступлений.

Сейчас в 48 странах мира введено 75 ограничений на экспорт металлолома, потому что лома становится все меньше, а надо его больше, особенно если металлургия в стране модернизируется. В ЕС сейчас действуют ограничения экспорта лома в страны, не входящие в ОЭСР. Но Еврокомиссия уже начала работу над тем, чтобы еще больше урезать отток сырья.