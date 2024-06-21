Планируемая мобилизация авто является прямой угрозой экономике Украины, – Магда

Планируемая правительством принудительная мобилизация авто по советской модели несет угрозу функционированию украинской экономики.

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Об этом заявил политолог Евгений Магда.

"Забирать сегодня автомобили у частных перевозчиков или фермеров шаг абсолютно неэффективный. Есть прямая угроза уничтожения логистических цепей, служащих основой стабильного функционирования экономики. Это может привести к экономическим неурядицам, парализует процессы поставки сырья и отгрузки готовой продукции, повлечет за собой массовые срывы контрактов, штрафные санкции и уничтожение доверия международных партнеров, что ударит по репутации украинских компаний внутри страны на мировом рынке", – отметил эксперт.

Изъятие транспортных средств с предприятий, по его словам, возвращает Украину к модели закрытой экономики советских времен, где централизованное управление и извлечение ресурсов приводило к экономической стагнации и деградации.

"Даже во время войны мы не можем допустить разрушения экономики, ведь именно наши предприятия снабжают страну ресурсами для борьбы и выживания", – отметил эксперт.

Это при том, что подавляющее большинство украинских бизнесов и так на волонтерских началах обеспечивают войско транспортом.

"Вместо советской системы "забрать" необходимо создать систему привлечения партнеров. То есть эффективных коммуникаций межгосударственного уровня. Напомним, что именно автотранспорт был основным пунктом ленд-лиза во время Второй мировой войны – около 450 тыс. внедорожников, грузовиков, мотоциклов тогда получил СССР от союзников. Нам сейчас может хватить и десятой части этого объема", – подчеркнул Магда.