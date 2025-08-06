Пересмотр прайс-кепов позволил избежать отключений света в августе, – Прокип

Повышение предельных цен на электроэнергию в отдельные часы – это стратегический шаг, который позволяет Украине избегать дефицитов электроэнергии, сохранить возможность импорта и удержать баланс энергосистемы.

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Об этом заявил эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

"Ценовой потолок в таком виде, как он есть в Украине, – это инструмент ограничения почасовых цен на отдельных сегментах рынка электрической энергии. Он был введен в 2019 году как временный инструмент для того, чтобы предотвратить скачки цен на рынке в момент введения новой модели рынка, что произошло 1 июля 2019 года. И на самом деле они должны были быть через 9 месяцев отменены, но вместо этого уже 25 год – и эти ценовые ограничения имеют место", – пояснил он.

По словам Прокипа, пересмотр действующих прайс-кепов для вечерних часов (с 17:00 до 23:00) был необходимым решением на фоне растущей роли импорта.

"Это сделано для того, чтобы обеспечить возможность коммерческого импорта в августе. Потому что были опасения того, что учитывая, что мы зависимы от импорта электроэнергии, особенно в вечерние часы, в Европе могут цены вырасти, и существующая система ценовых ограничений не даст возможность импортировать электроэнергию в эти часы – и придется применять графики отключений", – отметил он.

Прокип также подчеркнул, что эти изменения не означают автоматического роста цен на рынке:

"Только в некоторые дни только в один час цена превышала тот уровень прайс-кэпа, который был до повышения. То есть, по состоянию на сейчас, нет абсолютно никаких оснований говорить, что пересмотр прайс-кэпов влечет за собой повышенные цены".

Он добавил, что рост разрешенного объема импорта – единственный путь к стабильной энергосистеме.

"Мы вынуждены импортировать, а эти ценовые ограничения в отдельные дни, в отдельные часы могут фактически делать импорт экономически нецелесообразным и соответственно невозможным", – сказал он.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко также заявил, что пересмотр прайс-кепов позволяет подготовиться к зиме и обеспечить импорт электроэнергии из ЕС, если в Украине снова будут перебои со светом.